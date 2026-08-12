मेट्रो ट्रैक के पास न करें पतंगबाजी, 15 अगस्त से पहले DMRC ने जारी की चेतावनी
डीएमआरसी ने 15 अगस्त के आसपास एलिवेटेड मेट्रो लाइनों के पास पतंगबाजी के खिलाफ चेतावनी जारी की है। ...और पढ़ें
HighLights
डीएमआरसी ने 15 अगस्त के आसपास पतंगबाजी पर चेतावनी जारी की।
धातु के मांझे से ओएचई तारों और जान को खतरा।
मेट्रो ने पतंग हटाने के लिए समर्पित टीमें तैनात कीं।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। दिल्ली-एनसीआर में 15 अगस्त के आसपास पतंगबाजी से एलिवेटेड मेट्रो लाइनों के आसपास पतंग की डोर ओएचई तारों में उलझने या चलती ट्रेन के पैंटोग्राफ (ओएचई से बिजली लेने वाला उपकरण) में फंसने की संभावना को देखते हुए डीएमआरसी ने चेतावनी जारी की है।
मेट्रो द्वारा जारी चेतावनी में बताया गया है कि ऐसी घटनाओं से न केवल ओएचई या पैंटोग्राफ को नुकसान पहुंचाकर मेट्रो सेवाएं बाधित हो सकती हैं, बल्कि धातु के मांझे से पतंग उड़ाने वालों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। ओएचई के संपर्क से जान जाने की चेतावनी दी है।
इन स्टेशनों के लिए जारी हुई चेतावनी
ट्रांस हिंडन क्षेत्र में अर्थला, वैशाली, मोहन नगर, कौशांबी, राजेंद्र नगर व अन्य क्षेत्रों से होकर मेट्रो गुजरती है। स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन व अन्य त्यौहारों पर लोग पतंगबाजी करते हैं। कई बार पतंगबाजी में उपयोग होने वाले मांजे से लोगों की जान जा चुकी है।
मेट्रो के पास ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए डीएमआरसी ने लोगों से आवासीय क्षेत्रों से गुजरने वाली एलिवेटेड मेट्रो लाइनों के आसपास पतंग न उड़ाने की अपील की है।
डीएमआरसी ने ऐसी बाधाओं को कम करने के लिए पतंगों से प्रभावित स्टेशनों के पास समर्पित टीमें तैनात की हैं ताकि पतंगों को देखते ही तुरंत हटाया जा सके।
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