मेट्रो ट्रैक के पास न करें पतंगबाजी, 15 अगस्त से पहले DMRC ने जारी की चेतावनी

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। दिल्ली-एनसीआर में 15 अगस्त के आसपास पतंगबाजी से एलिवेटेड मेट्रो लाइनों के आसपास पतंग की डोर ओएचई तारों में उलझने या चलती ट्रेन के पैंटोग्राफ (ओएचई से बिजली लेने वाला उपकरण) में फंसने की संभावना को देखते हुए डीएमआरसी ने चेतावनी जारी की है।

मेट्रो द्वारा जारी चेतावनी में बताया गया है कि ऐसी घटनाओं से न केवल ओएचई या पैंटोग्राफ को नुकसान पहुंचाकर मेट्रो सेवाएं बाधित हो सकती हैं, बल्कि धातु के मांझे से पतंग उड़ाने वालों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। ओएचई के संपर्क से जान जाने की चेतावनी दी है।