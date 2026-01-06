Language
    Ghaziabad News: साहब... मैं दिव्यांग हूं, एस्टीमेट जमा करने के छह महीने बाद भी नहीं लगा बिजली का खंभा

    By Jitendra Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 04:10 AM (IST)

    संपूर्ण समाधान दिवस पर लोगों की समस्या सुनते अधिकारी

    संवाद सहयोगी, लोनी। साहब मैं दिव्यांग हूं। एस्टीमेट जमा करने के बाद भी बिजली विभाग बिजली आपूर्ति के लिए घर के पास खंभा नहीं लगा रहा है। पिछले छह माह से चक्कर काट रहा हूं। यह फरियाद वार्ड नंबर एक 22 फुटा मार्ग शरद सिटी निवासी हरपाल ने संपूर्ण समाधान में पहुंच अधिकारियों को सुनाई।

    कहा कि छह महीने पूर्व बिजली विभाग ने मेरे घर में कनेक्शन देकर मीटर दे दिया है। लेकिन एस्टीमेट के रुपये जमा करने के बाद बिजली का खंभा नहीं लगाया है। मजबूर होकर लंबी दूरी से तार डालकर विद्युत आपूर्ति करनी पड़ रही है जो अक्सर टूट कर गिर जाता है। दिव्यांग होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है। एडीएम ने समस्या का जल्द समाधान करने के लिए विद्युत विभाग को निर्देश दिए है।

    लोनी की खन्ना नगर कॉलोनी स्थित तहसील सभागार कक्ष में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में एडीएम भू अर्जन अवनीश कुमार ने लोनी एसडीएम दीपक कुमार के साथ संपूर्ण समाधान दिवस में लोगों की शिकायतें सुनी। उनके समक्ष राजस्व विभाग की 24 शिकायतें, नगर पालिका परिषद की 16 शिकायतें, पुलिस विभाग की सात शिकायतें, विद्युत निगम की छह शिकायतें और चिकित्सा, डूडा व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक एक शिकायत आई।

    अधिकारियों ने मौके पर चार शिकायतों का निस्तारण किया। बाकी शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस अवसर पर नायब तहसीलदार रति गुप्ता, लीलू सिंह समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।