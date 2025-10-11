गाजियाबाद के सभी पुलिस थानो में बनेंगे डिजिटल मालखाना, वाहनों के लिए बनेगा यार्ड

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। पुलिस थानों की तस्वीर बदलने की दिशा में काम कर रहे पुलिस आयुक्त जे रविंदर गौड ने सभी पुलिस थानों के मालखानों को डिजिटल करने का आदेश दिया है। इसके तहत एक साफ्टवेयर भी तैयार कराया जा रहा है। एक क्लिक पर ही थाने में जमा सभी माल मुकदमा का पता चल जाएगा।

किस मामले में मालखाने में क्या सामान रखा है उसकी जानकारी कंप्यूटर मेें फीड की जाएगी। मौजूदा समय में मसूरी थाने में ही डिजिटल मालखाना चल रहा है। इसके साथ ही थाना परिसर एवं थानों के बाहर खड़े मुकदमों से जुड़े वाहनों को पूरे जनपद में एक ही जगह रखने की भी योजना है। पुलिस जमीन की तलाश में जुटी हुई है। इससे थाना परिसर में जगह मिलेगी जिसका उपयोग पब्लिक के लिए सुविधाएं बढ़ाने में किया जाएगा।





पुलिस ऑफिस में जनता के लिए बैठने के नए कक्ष शीघ्र तैयार होंगे पुलिस आफिस आने वाले लोगों की सुविधा के लिए नए कक्ष बनकर एक महीने में तैयार हो जाएंगे। तेजी से निर्माण कार्य पूरा किया जा रहा है। नए टायलेट भी बनाए गए हैं। पुलिस आयुक्त कार्यालय में बने मुख्य हाल का भी रिनोवेशन कराया जाएगा। इससे पूरा पुलिस आफिस कारपोरेट लुक में नजर आएगा।



कमिश्नेट के तीनों वरिष्ठ अधिकारी एकसाथ करेंगे जनसुवाई हापुड़ रोड स्थित पुलिस आफिस में मौजूदा समय में पुलिस आयुक्त जे रविंदर गौड और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त क्राइम केशव कुमार चौधरी का कार्यालय है जबकि अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था आलोक प्रियदर्शी पुलिस लाइन में बैठते हैं। नए आए डीसीपी ट्रैफिक त्रिगुण बिसेन का अभी कार्यालय नहीं है। वह एडीसीपी ट्रैफिक के कार्यालय में बैठ रहे हैं। पुलिस आफिस में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था और डीसीपी ट्रैफिक का कार्यालय भी बन रहा है।