देश में सबसे जहरीली दिल्ली- NCR की हवा, चांदनी चौक के बाद लोनी दूसरा सबसे प्रदूषित इलाका

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र के बाद गाजियाबाद का लोनी बुधवार को देश का सबसे प्रदूषित क्षेत्र रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, मंगलवार को चांदनी चौका का एक्यूआइ 450 और लोनी का 433 दर्ज किया गया। लोनी में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण अवैध फैक्ट्रियों का संचालन है। वहीं, गाजियाबाद देश में पांचवां सबसे प्रदूषित शहर रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समीर एप पर मंगलवार को 249 शहर और 469 प्रदूषण मापक स्टेशनों पर एक्यूआइ दर्ज किया गया। कुल 469 स्टेशनों में लोनी का एक्यूआइ दूसरा सबसे अधिक रहा। जिले में वसुंधरा, संजय नगर, इंदिरापुरम व लोनी में प्रदूषण मापक यंत्र लगाए गए हैं। इनमें से सबसे खराब हवा लोनी की ही बनी हुई है। नवंबर माह में ही लोनी की हवा 17 दिन गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई।

इसके अलावा 11 दिन बेहद खराब व दो दिन खराब श्रेणी में रही। यहां के लोगों को एक भी दिन राहत नहीं रही। यहां प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण अवैध फैक्ट्रियों का संचालन है। सैंकड़ों की संख्या में घर-घर में अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं। बावजूद इसके ग्रेप लागू होने के बाद से अभी तक करीब 10 फैक्ट्रियों को ही सील किया गया है। कार्रवाई के नाम पर खानापूरी की जा रही है।