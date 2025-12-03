Language
    देश में सबसे जहरीली दिल्ली- NCR की हवा, चांदनी चौक के बाद लोनी दूसरा सबसे प्रदूषित इलाका

    By Rahul Kumar Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 03:14 AM (IST)

    देश में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, खासकर दिल्ली-एनसीआर में। चांदनी चौक सबसे प्रदूषित इलाका है, जिसके बाद लोनी का स्थान है। प्रदूषण के कारण सांस ...और पढ़ें

    सिद्धार्थ विहार में सड़क पर उड़ती धूल से हो रहा प्रदूषण। जागरण


    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र के बाद गाजियाबाद का लोनी बुधवार को देश का सबसे प्रदूषित क्षेत्र रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, मंगलवार को चांदनी चौका का एक्यूआइ 450 और लोनी का 433 दर्ज किया गया। लोनी में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण अवैध फैक्ट्रियों का संचालन है। वहीं, गाजियाबाद देश में पांचवां सबसे प्रदूषित शहर रहा।

    केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समीर एप पर मंगलवार को 249 शहर और 469 प्रदूषण मापक स्टेशनों पर एक्यूआइ दर्ज किया गया। कुल 469 स्टेशनों में लोनी का एक्यूआइ दूसरा सबसे अधिक रहा। जिले में वसुंधरा, संजय नगर, इंदिरापुरम व लोनी में प्रदूषण मापक यंत्र लगाए गए हैं। इनमें से सबसे खराब हवा लोनी की ही बनी हुई है। नवंबर माह में ही लोनी की हवा 17 दिन गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई।

    इसके अलावा 11 दिन बेहद खराब व दो दिन खराब श्रेणी में रही। यहां के लोगों को एक भी दिन राहत नहीं रही। यहां प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण अवैध फैक्ट्रियों का संचालन है। सैंकड़ों की संख्या में घर-घर में अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं। बावजूद इसके ग्रेप लागू होने के बाद से अभी तक करीब 10 फैक्ट्रियों को ही सील किया गया है। कार्रवाई के नाम पर खानापूरी की जा रही है।

    देश में सबसे अधिक AQI वाले स्टेशन

    स्टेशन AQI
    चांदनी चौक, दिल्ली 450
    लोनी 433
    नालेज पार्क, ग्रेटर नोएडा 430
    विवेक विहार, दिल्ली 430
    नोएडा सेक्टर 116 427
    नोएडा सेक्टर 125 427

    देश में सबसे अधिक AQI वाले शहर

    शहर AQI
    नोएडा 395
    हापुड़ 379
    ग्रेटर नोएडा 378
    दिल्ली 372
    गाजियाबाद 361

    जिले में AQI की स्थिति

    क्षेत्र CPCB AQI IQ Air
    गाजियाबाद 361 258
    इंदिरापुरम 390 215
    लोनी 433 267
    संजय नगर 334 216
    वसुंधरा 287 321

    प्रदूषण रोकथाम के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। लोनी में प्राथमिकता का साथ कार्रवाई की जा रही है। अवैध फैक्ट्रियों का लगातार सील किया जा रहा है।

    -

    अंकित सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, यूपीपीसीबी।