कांवड़ यात्रा के बाद खुला दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, खत्म हुए डायवर्जन; आज से सामान्य होगा यातायात
कांवड़ यात्रा के बाद दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे मंगलवार शाम को वाहनों के लिए खोल दिया गया, जिससे शहर में लागू सभी प्रमुख डायवर्जन समाप्त हो गए। बुधवार सु ...और पढ़ें
HighLights
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे मंगलवार शाम को वाहनों के लिए खुला।
कांवड़ यात्रा के कारण लगे सभी डायवर्जन समाप्त किए गए।
बुधवार से गाजियाबाद में यातायात व्यवस्था सामान्य होगी।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। कांवड़ यात्रा के चलते कई दिनों से बंद दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे मंगलवार शाम करीब पांच बजे वाहनों के लिए खोल दिया गया। इसके साथ ही शहर में कांवड़ यात्रा के कारण लागू किए गए कई प्रमुख डायवर्जन भी मंगलवार रात तक समाप्त कर दिए गए।
बुधवार सुबह से शहर में यातायात व्यवस्था सामान्य दिनों की तरह संचालित होगा। 29 जुलाई से लागू हुए डायवर्जन के कारण परेशान वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली-मेरठ मार्ग पर भी बुधवार से यातायात सामान्य हो जाएगा।
कई मार्गों पर बढ़ गया था दबाव
डीएमई बंद होने के कारण एनएच-9, जीटी रोड और अन्य प्रमुख मार्गों पर वाहनों का दबाव बढ़ गया था। सोमवार को एनएच-9 पर लंबा जाम लगने से हजारों वाहन चालक घंटों फंसे थे। अब यातायात पुलिस सामान्य व्यवस्था बहाल करने की तैयारी में है।
मंगलवार को शिवरात्रि के कारण गौशाला अंडरपास और जस्सीपुरा मोड़ के बीच भी वाहनों की आवाजाही नहीं हुई। इस मार्ग पर भी बुधवार से यातायात सामान्य होने की उम्मीद है।
वहीं कई दिनों से धोबीघाट आरओबी पर बना अतिरिक्त यातायात दबाव भी डीएमई खुलने और अन्य डायवर्जन समाप्त होने के बाद कम हो जाएगा।
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कांवड़ यात्रा के मद्देनजर लगाए गए अन्य डायवर्जन भी स्थिति सामान्य होने के साथ समाप्त हो जाएंगे। बुधवार से अधिकांश प्रमुख मार्गों पर सामान्य यातायात व्यवस्था बहाल होने की उम्मीद है।
त्रिगुण बिसेन, डीसीपी ट्रैफिक