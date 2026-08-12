कांवड़ यात्रा के बाद खुला दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, खत्म हुए डायवर्जन; आज से सामान्य होगा यातायात

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। कांवड़ यात्रा के चलते कई दिनों से बंद दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे मंगलवार शाम करीब पांच बजे वाहनों के लिए खोल दिया गया। इसके साथ ही शहर में कांवड़ यात्रा के कारण लागू किए गए कई प्रमुख डायवर्जन भी मंगलवार रात तक समाप्त कर दिए गए।

बुधवार सुबह से शहर में यातायात व्यवस्था सामान्य दिनों की तरह संचालित होगा। 29 जुलाई से लागू हुए डायवर्जन के कारण परेशान वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली-मेरठ मार्ग पर भी बुधवार से यातायात सामान्य हो जाएगा। कई मार्गों पर बढ़ गया था दबाव डीएमई बंद होने के कारण एनएच-9, जीटी रोड और अन्य प्रमुख मार्गों पर वाहनों का दबाव बढ़ गया था। सोमवार को एनएच-9 पर लंबा जाम लगने से हजारों वाहन चालक घंटों फंसे थे। अब यातायात पुलिस सामान्य व्यवस्था बहाल करने की तैयारी में है।