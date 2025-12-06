Language
    दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर आइपीईएम निकास अगले आदेश तक रहेगा बंद, चौड़ीकरण का काम पूरा होने के बाद खुलेगा

    By Vinit Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 06:52 PM (IST)

    गाजियाबाद में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर आइपीईएम कॉलेज के सामने का निकास व्यस्त समय में बंद कर दिया गया है। दिल्ली से मेरठ जाने वाली लेन पर जाम की समस ...और पढ़ें

    दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर आइपीईएम कॉलेज के सामने स्थित निकास को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर व्यस्त समय में आइपीईएम कॉलेज के सामने स्थित निकास को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। व्यस्त समय में शाम को दिल्ली से मेरठ जाने वाली लेन पर रोजाना लगने वाले लंबे जाम की समस्या को दूर करने के लिए निकास लेन चौड़ीकरण का कार्य किया जाना है।

    निर्माण कार्य के कारण शनिवार रात 12 बजे से निकास लेन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस लेन पर काम पूरा होने के बाद मेरठ से दिल्ली जाने वाली लेन पर बने प्रवेश को बंद किया जाएगा। डीसीपी ट्रैफिक त्रिगुण बिसेन के मुताबिक कट बंद करने की जानकारी एनएचएआई ने दी है। काम पूरा होने के बाद वाहनों के लिए लेन को खोला जाएगा।