    दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर वाहन चालकों को मिलेगी जाम से राहत, पीक ऑवर्स में बंद रहेगा ये एग्जिट प्वाइंट

    By Hasin Shahjama Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 08:53 AM (IST)

    दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर एबीईएस कॉलेज के पास एग्जिट प्वाइंट पर शाम 6 से 9 बजे तक जाम से राहत मिलेगी। एनएच-9 पर बने इस कट को पीक ऑवर्स में बंद रखने का फैसला लिया गया है। एनएचएआई यहां अतिरिक्त लेन बनाने की योजना बना रहा है ताकि जाम की समस्या को स्थायी रूप से खत्म किया जा सके।

    एबीईएस कॉलेज के पास दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बंद किया गया कट। जागरण

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (डीएमई) पर मेरठ से आने वाले वाहनों को एनएच-9 पर एग्जिट (निकासी) कट के खोलने और बंद करने की व्यवस्था सोमवार से शुरू कर दी गई। सोमवार को शाम पीक ऑवर्स में छह से नौ बजे तक यह एग्जिट बंद रखा गया। अब यह एग्जिट प्रतिदिन शाम को छह से नौ बजे तक बंद रहेगा।

    यह कट एबीईएस इंजीनियरिंग कॉलेज के पास बनाया गया था। इस स्थान पर डीएमई से उतरने वाले वाहनों के साथ ही नोएडा एक्सटेंशन, क्रॉसिंग रिपब्लिक और लालकुआं की ओर से आने वाला ट्रैफिक मर्ज हो रहा था। इससे न केवल सड़क दुघर्टनाओं का खतरा बन रहा है बल्कि यह ट्रैफिक जाम का केंद्र बन गया है।

    इस एग्जिट प्वाइंट की वजह लोगों यहां पर जाम से जूझना पड़ता है। इस प्वाइंट पर कई बार लालकुआं तक वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। सुरक्षित और निर्बाध सफर के लिए वाहन चालक इसे बंद करने की मांग कर रहे थे। एनएचआइ ने इस कट को पीक अवर्स में बंद करने का निर्णय लिया है।

    सोमवार को शाम छह बजे से नौ बजे कट बंद रहा। इस दौरान अन्य दिनों की तुलना में जाम नहीं लगा। हालांकि बंद होने से पहले यहां लोग जाम से जूझते नजर आए। कट बंद होने से पहले दिन वाहन चालक परेशान भी नजर आए। कट बंद हुआ देख वह असमंजस की स्थिति में पड़ गए। कट को देखने के लिए कुछ वाहन चालकों ने वाहन की गति को कम कर दिया। कट बंद हुआ देख वह आगे बढ़ गए।

    क्रॉसिंग रिपब्लिक, नोएडा एक्सटेंशन और विजयनगर की ओर एनएच-9 पर जाने वाले वाहन चालकों को इससे फायदा है। इस कट के बंद होने पर यातायात पुलिस को भी राहत मिली है। पुलिस को यहां जाम खुलवाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। अब पीक आवर्स में पुलिस को यहां ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। माना जा रहा है कि शाम वाले पीक आवर्स में जारी रहेगी। सुबह के समय भी पीक अवर्स में यह प्वाइंट बंद नहीं होगा। ऐसे में सुबह में पीक आवर्स में जाम की समस्या बनी रह सकती है।

    एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर बनेगी अतिरिक्त लेन

    एनएचएआई के मुताबिक जाम से स्थायी रूप से निपटने के लिए नेशनल हाईवे-9 पर एबीईएस कालेज के एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर एक-एक अतिरिक्त लेन बनाई जाएगी। दो लेन बनने से जाम की समस्या खत्म हो जाएगी।

    फिलहाल, सुबह और शाम वाहनों का दबाव बढ़ने पर जाम लग जाता है। एनएचएआइ सड़क का चौड़ीकरण कराएगा। एक-एक लेन बढ़ने के बाद पीक अवर्स में शुरू की गई कट को बंद करने की व्यवस्था को भी बंद कर दिया जाएगा।

    पीक ऑवर्स में शाम के समय छह से नौ बजे तक डीएमई पर एबीईएस कॉलेज के पास वाला एग्जिट प्वाइंट बंद रहेगा। इससे पीक अवर्स में जाम नहीं लगेगा। इस प्वाइंट पर दो लेन बढ़ाई जाएगी। जिससे जाम की समस्या स्थायी रूप से खत्म हो जाएगी।


    अरविंद कुमार, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डीएमई