बिजनौर से दिल्ली आ रही कार हादसे का शिकार, DME पर ट्रक से भिड़ंत; 1 की मौत और 6 घायल

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे (डीएमई) पर भोजपुर थाना क्षेत्र में ट्रक से पीछे से कार टकरा गई। हादसे में कार चालक की मौत हो गई, जबकि कार में सवार छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी बिजनौर से दिल्ली जा रहे थे। घायलों का मेरठ के अस्पताल में उपचार चल रहा है।

अचानक ब्रेक लगाने से हुआ हादसा बताया जा रहा है कि ट्रक की गति कम थी और चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। इसी दौरान पीछे से आ रही कार ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार चालक कफिल निवासी नगीना, बिजनौर की मौत हो गई।