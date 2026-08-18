दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल आत्महत्या: सहकर्मी पर शादी का झांसा देकर प्रताड़ित करने का आरोप, मामला दर्ज

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। साहिबाबाद थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर स्थित होटल में आत्महत्या करने के मामले में मृतका हेड कांस्टेबल के पिता ने सहकर्मी पर आत्महत्या को उकसाने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है।

आरोप है कि आरोपित ने स्वयं को अविवाहित बताते हुए शादी का झांसा देकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था। जिसके बाद उनकी बेटी ने यह कदम उठाया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है।

मसूरी निवासी युवती दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल थीं। 14 अगस्त को वह राजेंद्र नगर स्थित एक होटल में रुकी थीं। दूसरे दिन उसका शव कमरे में फंदे पर लटका मिला था। 'दिल्ली के एक थाने में तैनात थी बेटी' पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज दिया था। मृतका के पिता ने बताया कि बेटी की दिल्ली के एक थाने में तैनात थीं। 14 अगस्त को बेटी ने अपनी मां को हेड कांस्टेबल सचिन कुमार के परेशान करने के संबंध में जानकारी दी थी।