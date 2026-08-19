महिला हेड कांस्टेबल आत्महत्या मामले में आरोपित गिरफ्तार, प्रेम संबंध का खुलासा

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। साहिबाबाद थाना पुलिस ने दिल्ली पुलिस की महिला हेड कांस्टेबल को आत्महत्या को उकसाने के आरोपित दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका के पिता ने आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपित को जेल भेज दिया है।

एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि गाजियाबाद मसूरी निवासी युवती दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल थी। उनकी दिल्ली के एक थाने में तैनात थीं। वह 15 अगस्त को राजेंद्र नगर सेक्टर-पांच स्थित एक होटल में आकर रुकी थी।

16 अगस्त को उनका शव कमरे में चुन्नी से फंदे पर लटका मिला था। स्वजन को घटना की जानकारी देने के बाद शव पोस्टमार्टम को भेजा गया था।

मृतका के पिता ने लगाया था सचिन कुमार पर आरोप

मृतका के पिता ने दिल्ली पुलिस में कार्यरत हेड कांस्टेबल सचिन कुमार पर उसे परेशान करने, शारीरिक व मानसिक शोषण करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

एसीपी साहिबाबाद ने बताया कि आरोपित को बुधवार सुबह थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि दोनों के बीच प्रेम संबंध थे।

वह उसपर शादी का दबाव बना रही थी लेकिन वह फिलहाल शादी नहीं करना चाहता था। उसने शादी करने से मना कर दिया था।