रक्षाबंधन पर गाजियाबाद की डासना जेल में खुलेगी मिलाई, बहनें भाइयों की कलाई पर बांध सकेंगी राखी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। डासना जिला कारागार में राखी पर शुक्रवार को जेल में खुली मिलाई हाेगी। जेल प्रशासन का कहना है कि सुबह सात बजे से जेल में मिलाई शुरू हो जाएगी। बहनें जेल में बंद भाई की कलाई पर राखी बांध सकती है इसी तरह जेल में महिला बंदी भी बाहर से आए भाई को राखी बांध सकती है।

जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने बताया कि खुली मिलाई के लिए जेल परिसर में टेंट लगाया जाएगा। यहां बंदियों और उनके स्वजन की मुलाकात के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए कड़ी निगरानी रखी जाएगी। बड़ी संख्या में जेल पहुंच सकती है महिलाएं, तैयारी पूरी त्योहार के कारण बड़ी संख्या में बहनों के जेल पहुंचने की संभावना है, इसलिए व्यवस्था को उसी हिसाब से तैयार किया जा रहा है। रक्षाबंधन पर डासना जेल के बंदी अपनी बनाई राखियों के जरिये भी त्योहार से जुड़ रहे हैं। जेल परिसर के बाहर बने आउटलेट पर बंदियों द्वारा तैयार राखियों की बिक्री की जा रही है।