34 लोगों से ठगी करने वाले 4 साइबर ठग गिरफ्तार, 15 दिन में किया आठ करोड़ का ट्रांजक्शन

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। क्राइम ब्रांच की टीम ने अलग-अलग प्रदेश में 34 लोगों से ठगी करने वाले चार साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। इनके बैंक खाते से पता चला है कि 15 दिनों में आरोपितों ने ठगी के आठ करोड़ रुपये का ट्रांजक्शन किया। पुलिस ने आरोपितों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।



एडीसीपी पीयूष कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए साइबर ठग लोगों को मोबाइल पर निश्शुल्क गेमिंग एप डाउनलोड करने का लालच देकर एपीके फाइल भेजते थे। इस फाइल में वायरस होते हैं। लिंक पर क्लिक करते ही पीड़ित के मोबाइल का कंट्रोल साइबर ठगों के नियंत्रण में हो जाता है। इसके बाद आरोपित बैंक खातों से रुपये ट्रांसफर कर लेते थे।

आरोपित अलग ही तकनीक का प्रयोग करते थे। जिससे बैंकों से धनराशि निकलने पर भी उपभोक्ता के मोबाइल पर मैसेज नहीं आता था। आरोपित स्टाक मार्किट और शेयर ट्रेडिंग एप पर निवेश कराकर 34 लोगों से आठ करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की अंजाम दे चुके हैं। आरोपित नगर कोतवाली क्षेत्र के बजरिया स्थित महादेव होटल में ठहरते थे। यहां पर साइबर ठगी की रकम को बांटते थे। इनके खिलाफ देशभर में 34 शिकायतें प्राप्त दर्ज हैं।

आरोपितों ने आन्ध्र प्रदेश में दो, गोवा में दो, केरल में एक, पंजाब में एक, दिल्ली में एक, राजस्थान में तीन, तमिलनाडु में चार, उत्तर प्रदेश में दो, बंगाल में तीन, झारखंड में एक, मध्य प्रदेश में एक, बिहार में एक, कर्नाटक में तीन, तेलांगना में एक, महाराष्ट्र में तीन, उड़ीसा में एक और हरियाणा में चार लोगों से ठगी की है।