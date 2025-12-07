साइबर ठग ने पुलिस को लगाया चूना, हेड कांस्टेबल से 1.35 लाख और सब-इंस्पेक्टर से 45 हजार लूटे

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। टीला मोड़ थाना क्षेत्र में हिंडन एयरपोर्ट पर तैनात एक हेड कांस्टेबल के अकाउंट से साइबर जालसाजों ने ₹1.35 लाख उड़ा लिए। हेड कांस्टेबल का कहना है कि उनका फोन हैक करके पैसे निकाल लिए गए। इसके अलावा, साइबर क्रिमिनल ने एटा में तैनात एक सब-इंस्पेक्टर के अकाउंट से भी ₹45,000 अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। अब सब-इंस्पेक्टर उन पर अपने पैसे के लिए दबाव बना रहा है। पुलिस ने करीब दो महीने बाद केस दर्ज किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दर्ज केस में हेड कांस्टेबल रवीश कुमार ने बताया कि 6 सितंबर की सुबह करीब 4:45 बजे उनके मोबाइल फोन पर अकाउंट से ₹10,000 निकलने का मैसेज आया। उस समय उनके पास उनका फोन और ATM कार्ड था और उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया था। इसके बाद सुबह करीब 6:20 बजे तक उनके दोनों अकाउंट से 12 ट्रांजैक्शन में ₹1.35 लाख निकाल लिए गए। उन्होंने अपने अकाउंट फ्रीज करने की कोशिश की, लेकिन घबराहट की वजह से प्रोसेस में रुकावट आई।

उन्होंने तुरंत साइबर सेल को इन्फॉर्म किया। इसके बाद अधिकारियों से कई बार केस दर्ज करने की रिक्वेस्ट की गई, लेकिन हर बार उन्होंने जांच की बात कही। इस दौरान पता चला कि उसी साइबर क्रिमिनल ने एटा में पोस्टेड सब-इंस्पेक्टर हरेंद्र सिंह के अकाउंट से ₹45,000 निकालकर अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए थे। हालांकि, क्रिमिनल ने घटना वाले दिन ₹45,000 जमा होते ही निकाल लिए। सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ एटा के बंगवाला में केस दर्ज किया गया है।