पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करेगी कांग्रेस, गाजियाबाद में अशोक तंवर ने बताया आगे का प्लान

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक अशोक तंवर ने कहा कि संगठन सृजन अभियान के माध्यम से कांग्रेस को बूथ स्तर तक मजबूत किया जा रहा है। इसके लिए जिला और महानगर अध्यक्षों को 10 दिन का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे संगठन और अधिक प्रभावी बने और कार्यकर्ताओं की आवाज को मजबूती मिल सके।

जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए तंवर ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी के तहत कांग्रेस विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर सम्मेलन व बैठकें आयोजित करेगी। पार्टी कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनेंगे और उन्हें सड़क से लेकर संसद तक मजबूती से उठाया जाएगा। कांग्रेस ने संसद में उठाए मुद्दे उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने महंगाई, पेपर लीक, चंदा चोरी सहित जनहित के विभिन्न मुद्दों को लगातार संसद और सड़क दोनों जगह उठाया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पार्टी में किसी व्यक्ति विशेष की अलग टीम नहीं है। सभी नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस के झंडे तले एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं।