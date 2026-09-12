दलित युवक हत्याकांड: गाजियाबाद में कांग्रेस नेताओं को किया हाउस अरेस्ट, योगी सरकार पर आवाज दबाने का आरोप

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। धौलाना विधानसभा क्षेत्र के गांव बदनौली में दलित युवक की हत्या की सूचना के बाद पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस नेताओं को वेव सिटी पुलिस द्वारा रास्ते में रोके जाने और हाउस अरेस्ट किए जाने का मामला तूल पकड़ गया है।

कांग्रेस ने पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए प्रदेश की योगी सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और सह प्रभारी संजीव आर्य को बुलंदशहर से आकर हापुड़ बाईपास पर गाजियाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के नेताओं के साथ पीड़ित परिवार से मिलने बदनोली जाना था। आगे जाने की अनुमति नहीं दी जिला कांग्रेस अध्यक्ष सतीश शर्मा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ वहां पहुंचने के लिए रवाना हुए। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि वेव सिटी पुलिस ने रास्ते में उन्हें रोक दिया और आगे जाने की अनुमति नहीं दी।