    कार धोने आई थी गुड्डी… बैग से गायब हुए 50 हजार, इंदिरापुरम में हंगामा

    By Shobhit Sharma Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 05:45 PM (IST)

    इंदिरापुरम में एक महिला ने सोसायटी की पार्किंग में खड़ी अपनी कार से 50 हजार रुपये की चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। महिला ने सोसायटी के सिक्योरिटी गार्ड ...और पढ़ें

    इंदिरापुरम में एक महिला ने सोसायटी की पार्किंग में खड़ी अपनी कार से 50 हजार रुपये की चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में सोसायटी की पार्किंग में खड़ी कार से 50 हजार रुपये चोरी हो गए। महिला ने सोसायटी के सिक्योरिटी गार्ड की पत्नी पर चोरी का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    वसुंधरा सेक्टर 7 निवासी रीमा ने शिकायत में बताया कि पांच दिसंबर को उनकी कार पार्किंग में खड़ी थी। सिक्योरिटी गार्ड की पत्नी गुड्डी ने कार साफ करने के लिए खोली थी। उसमें 50 हजार रुपये से भरा एक पैकेट भी रखा था। कुछ देर बाद जब उनके पति कार के पास पहुंचे तो उसमें 50 हजार रुपये नहीं थे।

    गुड्डी से पूछताछ की गई तो वह अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगी और धमकी देकर चली गई। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी।