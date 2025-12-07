कार धोने आई थी गुड्डी… बैग से गायब हुए 50 हजार, इंदिरापुरम में हंगामा

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में सोसायटी की पार्किंग में खड़ी कार से 50 हजार रुपये चोरी हो गए। महिला ने सोसायटी के सिक्योरिटी गार्ड की पत्नी पर चोरी का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

वसुंधरा सेक्टर 7 निवासी रीमा ने शिकायत में बताया कि पांच दिसंबर को उनकी कार पार्किंग में खड़ी थी। सिक्योरिटी गार्ड की पत्नी गुड्डी ने कार साफ करने के लिए खोली थी। उसमें 50 हजार रुपये से भरा एक पैकेट भी रखा था। कुछ देर बाद जब उनके पति कार के पास पहुंचे तो उसमें 50 हजार रुपये नहीं थे।