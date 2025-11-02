Language
    त्योहारी सीजन में कारों की बंपर बिक्री, गाजियाबाद में बिके छह हजार से ज्यादा वाहन

    By Lakshay Chaudhary Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 08:24 AM (IST)

    गाजियाबाद में त्योहारी सीजन के दौरान कारों की बिक्री में भारी उछाल आया है। धनतेरस और दिवाली के शुभ अवसर पर छह हजार से ज्यादा वाहनों की बिक्री हुई, जिससे ऑटोमोबाइल बाजार में उत्साह का माहौल है। कारों की बंपर बिक्री से ऑटोमोबाइल डीलरों में खुशी की लहर है और बाजार में सकारात्मक माहौल बना हुआ है।

     लक्ष्य चौधरी, गाजियाबाद। त्योहारों की शुरुआत इस बार आम जनता और ऑटोमोबाइल सेक्टर दोनों के लिए खुशखबरी लेकर आई। केंद्र सरकार ने 22 सितंबर से वाहनों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में बड़ी राहत दी है। पहले जहां इन वाहनों पर 28 प्रतिशत जीएसटी देना पड़ता था, अब इसे घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।

    जीएसटी में इस कटौती का असर त्योहारों के दौरान स्पष्ट दिखाई दिया। आरटीओ कार्यालय में 19 से 29 अक्टूबर तक कुल 6,593 वाहनों का पंजीकरण हुआ। इसमें 5202 दोपहिया और 1164 कार शामिल रही। जबकि जीएसटी कटौती से पहले पिछले साल त्योहारी सीजन में एक से पांच नवंबर तक यह आंकड़ा मात्र 3929 था। जिनमें 3229 दोपहिया और 532 कारें थीं।

    एआरटीओ प्रशासन मनोज कुमार सिंह ने बताया कि धनतेरस में वाहनों की बिक्री से लगभग 17 करोड़ 64 लाख रुपये से अधिक का राजस्व जमा हुआ है। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा पिछले साल त्योहारी सीजन में जीएसटी की दरों में बदलाव से पहले के मुकाबले लगभग दोगुना है।

    उन्होंने बताया कि इस बार इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में खासा इजाफा देखा गया है। सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर दी जा रही सब्सिडी ग्राहकों को आकर्षित किया। हालांकि, इलेक्ट्रिक वाहनों में छूट की वजह से राजस्व में कमी भी दर्ज की गई।

    इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिली पांच करोड़ 15 लाख से अधिक की छूट

    इलेक्ट्रिक वाहनों पर 19 से 29 नवंबर तक पांच करोड़ 15 लाख से अधिक की छूट मिली। जिसमें इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों पर चार करोड़ 38 लाख से अधिक की छूट मिली। वहीं ई-रिक्शा पर ग्राहकों को 38 लाख 72 हजार की छूट मिली है, और इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों पर 27 लाख से अधिक की छूट का लाभ मिला।

    अक्टूबर माह में हुई 19 हजार से अधिक वाहनों की बिक्री

    अक्टूबर माह में 19 हजार से अधिक वाहनों की बिक्री हुई। जिसमें 13, 358 दोपहिया, 4,393 चार पहिया, 308 मोटर कैब और 260 ई-रिक्शा आदि
    शामिल हैं। आरटीओ के मुताबिक लगभग 56 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। 17 करोड़ 82 लाख से अधिक की ग्राहकों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट
    मिली है। वहीं जीएसटी दरों में बदलाव से पहले अगस्त माह में वाहनों की बिक्री की संख्या 9047 और सितंबर में आठ हजार वाहनों की खरीदारी हुई
    थी।

    नवरात्र में बिके थे 6,099 वाहन

    नवरात्र में कुल 6099 वाहनों का पंजीकरण हुआ। इसमें 3785 दोपहिया और 1757 कार शामिल रहे। आरटीओ के आंकड़ों के मुताबिक नवरात्र में वाहनों की बिक्री से लगभग 19 करोड़ 29 लाख रुपये से अधिक का राजस्व वसूला गया था।