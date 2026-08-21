युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर, पायलट जिले के रूप में चुना गया गाजियाबाद

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। रोजगार के क्षेत्र में नियोक्ताओं और नौकरी तलाशने वालों के बीच की दूरी कम करने के लिए एआई आधारित प्लेटफार्म ब्लू डाट्स की सेवाओं का पायलट संचालन गाजियाबाद से शुरू किया जाएगा।

एक-स्टेप संस्था की ओर से विकसित इस प्लेटफार्म को 21 अगस्त को आयोजित विशेष कार्यक्रम में प्रस्तुत किया जाएगा। एक-स्टेप संस्था के सह संस्थापकों में नंदन नीलेकणि शामिल होंगे।

देश में अपनी तरह का यह पहला आयोजन

गाजियाबाद को देश में ब्लू डाट्स के पायलट जिले के रूप में चुना गया है। 21 अगस्त को होने वाला कार्यक्रम देश में अपनी तरह का पहला आयोजन होगा, जिसमें रोजगार से जुड़े देश के सात प्रमुख स्टार्टअप अपनी तकनीक और नवाचार का प्रदर्शन करेंगे।