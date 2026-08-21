युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर, पायलट जिले के रूप में चुना गया गाजियाबाद
गाजियाबाद में रोजगार के लिए एआई आधारित ब्लू डाट्स प्लेटफॉर्म का पायलट संचालन शुरू होगा, जिसे एक-स्टेप संस्था ने विकसित किया है। नंदन नीलेकणि सह-संस्थापकों में शामिल हैं, और यह प्लेटफॉर्म नियोक्ताओं व नौकरी तलाशने वालों को जोड़ेगा।
HighLights
रोजगार के लिए एआई आधारित ब्लू डाट्स प्लेटफॉर्म का शुभारंभ।
गाजियाबाद को पायलट जिले के रूप में चुना गया है।
एक-स्टेप संस्था ने विकसित किया, नंदन नीलेकणि सह-संस्थापक।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। रोजगार के क्षेत्र में नियोक्ताओं और नौकरी तलाशने वालों के बीच की दूरी कम करने के लिए एआई आधारित प्लेटफार्म ब्लू डाट्स की सेवाओं का पायलट संचालन गाजियाबाद से शुरू किया जाएगा।
एक-स्टेप संस्था की ओर से विकसित इस प्लेटफार्म को 21 अगस्त को आयोजित विशेष कार्यक्रम में प्रस्तुत किया जाएगा। एक-स्टेप संस्था के सह संस्थापकों में नंदन नीलेकणि शामिल होंगे।
देश में अपनी तरह का यह पहला आयोजन
गाजियाबाद को देश में ब्लू डाट्स के पायलट जिले के रूप में चुना गया है। 21 अगस्त को होने वाला कार्यक्रम देश में अपनी तरह का पहला आयोजन होगा, जिसमें रोजगार से जुड़े देश के सात प्रमुख स्टार्टअप अपनी तकनीक और नवाचार का प्रदर्शन करेंगे।
आल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स आर्गनाइजेशन (एआइएमओ) के अध्यक्ष उपेंद्र गोयल ने बताया कि इसका आयोजित एआइएमओ की ओर से एचएलएम कॉलेज दुहाई में किया जा रहा है।
यह भी पढ़ें- दिल्ली में AI कौशल और स्वास्थ्य सुविधाओं के नए केंद्र खुले, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन
इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योगों और युवाओं के बीच रोजगार संबंधी बेहतर समन्वय स्थापित करना है। एआई तकनीक के माध्यम से नौकरी तलाशने वालों की क्षमताओं और नियोक्ताओं की जरूरत के बीच यह प्लेटफार्म के रूप में काम करेगा। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा।