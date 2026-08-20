गाजियाबाद में बदलेगा भाजपा कार्यालय का ठिकाना, 6 करोड़ में जमीन खरीदी और लग्जरी सुविधाओं से लैस होगी नई बिल्डिंग

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। भाजपा का जिला व महानगर कार्यालय का नया पता जल्द ही मधुबन बापूधाम होगा। नए कार्यालय के निर्माण के लिए बुधवार को सदर तहसील स्थित निबंधन कार्यालय में जीडीए से 1200 वर्ग मीटर जमीन खरीदकर रजिस्ट्री कराई गई है। जमीन की कीमत 6 करोड़ से अधिक है।

भाजपा का जिला व महानगर कार्यालय वर्तमान में नेहरू नगर में है। यह कार्यालय छोटा है, इस वजह से नया कार्यालय बनाने की योजना तैयार की गई है। नया कार्यालय पांच मंजिल का होगा।

ये होंगी सुविधाएं

बताया गया कि नए कार्यालय में बैठक के लिए बड़ा हॉल, अध्ययन के लिए लाइब्रेरी और भाजपा नेताओं के ठहरने के लिए कमरे बनवाए जाएंगे। जल्द ही जीडीए में मानचित्र स्वीकृति के लिए आवेदन किया जाएगा।

जमीन की रजिस्ट्री कराई

बुधवार को भाजपा के नए कार्यालय के लिए जमीन की खरीद प्रक्रिया को पूरी कर रजिस्ट्री कराने का कार्य कराया गया है।

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इस दौरान भाजपा के प्रदेश कार्यालय के प्रभारी भारत दीक्षित गाजियाबाद पहुंचे। मौके पर शहर विधायक संजीव शर्मा, धर्मेंद्र सिंह, महिम गुप्ता सहित अन्य की उपस्थिति रही।