गाजियाबाद में पूर्व पीएम अटल विहारी बाजपेयी के नाम का गेट गायब, BJP का नगर पालिका पर लापरवाही के आरोप

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। खोड़ा में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल विहारी बाजपेयी के नाम पर लगवाया गया गेट अब गायब हो चुका है। गेट का बोर्ड मलबे में दबा है और इसे सही कराने की ओर किसी का ध्यान नहीं है। भाजपा के खोड़ा मकनपुर मंडल अध्यक्ष बलवीर सिंह चौहान ने इस मुद्दे को उठाते हुए नगर पालिका की कार्यप्रणाली की निंदा की है।

बलवीर सिंह चौहान ने बताया कि वार्ड संख्या-3 में शनि मंदिर सुभाष पार्क पर नगर पालिका परिषद ने साल 2017 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल विहारी बाजपेयी गेट बनवाया था, जो देखरेख के अभाव में छह माह पूर्व आंधी से गिर गया था। इसकी मरम्मत कराने के बजाय नगर पालिका ने गेट ही गायब कर दिया।