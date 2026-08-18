एपेक्स ग्रीन वैली सोसायटी में मेंटेनेंस गबन और फर्जी चुनाव का आरोप, कोर्ट के निर्देश पर FIR

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वैशाली सेक्टर-9 की एपेक्स ग्रीन वैली सोसायटी में बिना सोसायटी का नवीनीकरण कराये बिना चुनाव करने और मेंटेनेंस वसूलने का मामला सामने आया है।

सोसायटी निवासी ने कोर्ट के आदेश पर आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

वैशाली सेक्टर-9 एपेक्स ग्रीन वैली निवासी सुभाष चन्द ध्यानी ने बताया कि एपेक्स ग्रीनवैली रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का 16 दिसंबर 2010 में रजिस्ट्रेशन हुआ था। जो 15 अक्टूबर 2015 को समाप्त हो गया।

एसोसिएशन का नवीनीकरण नही कराया गया है। आरोप है कि पूर्व सचिव ने जानबूझकर, धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से नवीनीकरण नही कराया।

बिना नवीनीकरण के वह 23 अक्टूबर 2021 तक जनरल बोर्ड मीटिंग बुलाकर फर्जी तरीके से चुनाव की घोषणा करते रहे। दो जनवरी को उन्होंने चुनाव कराकर अपने हिसाब से दूसरे दिन चुनाव के निर्णय की घोषणा कर दी।

फर्जी तरीके से खुद को बनाया अध्यक्ष

उन्होंने फर्जी तरीके से स्वयं को अध्यक्ष और अन्य को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष घोषित कर दिया। आरोप है कि सभी लोग सोसायटी के लोगों से मिलने वाले मेंटेनेंस को गबन कर रहे हैं।