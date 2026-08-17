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गाजियाबाद की आदित्य वर्ल्ड सिटी में मूलभूत सुविधाओं को लेकर हंगामा, निवासियों ने मेंटेनेंस ऑफिस घेरा

By Lakshay Chaudhary Edited By: Abhishek Tiwari
Updated: Mon, 17 Aug 2026 07:52 AM (IST)

आदित्य वर्ल्ड सिटी के निवासियों ने अनुमति न मिलने पर अपनी यात्रा स्थगित कर दी, लेकिन बाद में पुलिस की मौजूदगी में शांतिपूर्ण पैदल मार्च कर मेंटेनेंस कार्यालय को ज्ञापन सौंपा।

आदित्य वर्ल्ड सिटी प्रदर्शन करते लोग। सौ. सुधी पाठक

आदित्य वर्ल्ड सिटी प्रदर्शन करते लोग। सौ. सुधी पाठक

HighLights

  1. अनुमति न मिलने पर यात्रा स्थगित, शांतिपूर्ण पैदल मार्च।

  2. पेयजल, बिजली, सड़क मरम्मत सहित कई समस्याओं पर ज्ञापन।

  3. मेंटेनेंस विभाग ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। एनएच-नौ स्थित आदित्य वर्ल्ड सिटी में प्रस्तावित ‘तिरंगा-सह-अधिकार यात्रा’ को पुलिस से अनुमति नहीं मिलने के बाद रविवार को आरडब्ल्यूए ने यात्रा स्थगित करने की घोषणा की। हालांकि, बाद में सेक्टर-4 के योगा पार्क में एकत्र निवासियों ने 112 पर सूचना देकर पुलिस की मौजूदगी में प्लेकार्ड लेकर शांतिपूर्ण पैदल मार्च किया और मेंटेनेंस कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा।

सेक्टर 1, 2, 3 व 4 के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष डॉ. शिव कुमार के अनुसार, ज्ञापन में पेयजल और बिजली की नियमित आपूर्ति, सड़कों की मरम्मत, पार्क, स्वीमिंग पूल, अस्पताल, पोस्ट आफिस, कूड़ाघर और अतिक्रमण समेत विभिन्न समस्याओं को उठाया गया।

उन्होंने बताया कि शुरुआत में मेंटेनेंस कर्मियों ने ज्ञापन लेने से इंकार किया, लेकिन पुलिस के हस्तक्षेप के बाद उसे स्वीकार किया गया। आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों के मुताबिक, मेंटेनेंस विभाग की ओर से एक सप्ताह में सीढ़ियों, स्वीमिंग पूल और शाफ्ट की सफाई कराने तथा पार्कों को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया गया।

मूलभूत सुविधाओं को लेकर आ रही शिकायतें 

सड़कों की मरम्मत के लिए प्रबंधन से वार्ता कर अगले सप्ताह काम पूरा कराने की बात कही गई। आरडब्ल्यूए का आरोप है कि करीब 1030 प्लॉटों में बड़ी संख्या में बने मकानों को अब तक पेयजल और बिजली के कनेक्शन नहीं मिले हैं, जबकि मेंटेनेंस शुल्क की वसूली की जा रही है।

निवासियों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से मूलभूत सुविधाओं को लेकर शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ है। आरडब्ल्यूए ने कहा कि निवासियों को आश्वासन नहीं, मूलभूत सुविधाएं और अधिकार चाहिए। इस मौके पर सचिव रवि प्रकाश पांडे, रवि पाठक, अमित शर्मा, भूपेंद्र चौहान, अनुज यादव और सुनील सहित अन्य पदाधिकारी और निवासी मौजूद रहे।

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