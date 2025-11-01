मंडोली में विवाहिता को तेजाब पिलाकर मार डाला, गाजियाबाद में परिजनों ने थाने के सामने शव रखकर किया हंगामा

हसीन शाह, गाजियाबाद। बागू निवासी युवती को दिल्ली के जेल रोड मंडोली स्थित ससुराल में तेजाब पिलाकर मारने के मामले में कार्रवाई नहीं होने से नाराज स्वजन शनिवार रात को शव लेकर पुलिस मुख्यालय पहुंचे। स्वजन ने नारेबाजी करते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि पति ने 15 सितंबर को उनकी बेटी को तेजाब पिला दिया था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने एक अक्टूबर को क्राॅसिंग रिपब्लिक थाने में केस दर्ज किया था।

बागू निवासी गजराज सिंह ने पुलिस को बताया कि उन्होंने आठ फरवरी को अपनी पुत्री ज्योति की शादी दिल्ली के जेल रोड मंडोली एक्सटेंशन निवासी ललित के साथ की थी। शादी में उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति के मुताबिक वैगनआर कार समेत अन्य सामान उपहार में दिए थे, लेकिन शादी के बाद उनकी बेटी को 10 लाख रुपये दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था।

15 सितंबर को उनके दामाद ने फोन कर बताया कि ज्योति की तबीयत खराब है। वह गुरू तेग बहादुर अस्पताल पहुंचे तब पता चला कि तेजाब पिलाने की वजह से उसका गला खराब हो गया है। उनकी बेटी बोल भी नहीं पा रही। कई दिन अस्पताल में रहने के बाद ललित ने 23 सितंबर को बताया कि ज्योति को डिस्चार्ज किया जा रहा है। जब वह अस्पताल पहुंचे तब तक ससुराल पक्ष के सभी लोग उसे अकेला छोड़कर जा चुके थे। वह ज्योति को अपने साथ घर ले आए।

26 सितंबर को उसे खून की उल्टी होने पर वह गुरू तेग बहादुर अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन चिकित्सकों ने उसे भर्ती करने से मना कर दिया। उन्होंने मजबूरी में अपनी बेटी को मेरठ के मंगल पांडेय स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। जहां उनकी बेटी जिंदगी और मौत से संघर्ष करती रही।