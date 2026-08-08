खेल-खेल में काल बन गई इलेक्ट्रिक स्कूटी; चार्जिंग के दौरान मासूम को लगा जबरदस्त करंट, मौत

संवाद सहयोगी, लोनी। अंकुर विहार थाना क्षेत्र की चमन विहार कॉलोनी में शुक्रवार सुबह चार्जिंग पर लगी इलेक्ट्रिक स्कूटी का करंट लगने से एक आठ वर्षीय मासूम गंभीर रूप से झुलस गया।

स्वजन ने आनन फानन में मासूम को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया। जहां जांच में चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।

एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि शुक्रवार सुबह के दिल्ली के शास्त्री नगर थाने से जानकारी मिली थी कि अंकुर विहार की चमन विहार कॉलोनी में युग (8) को स्वजन ने दिल्ली के जग प्रवेश अस्पताल में भर्ती कराया है।

परिवार वापस लौटा तो जमीन पर पड़ा था युग युग की करंट लगने से मौत हुई है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची। पूछताछ में स्वजन ने बताया कि घर पर इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्जिंग पर लगी हुई थी। स्वजन किसी काम से बाहर थे, इस दौरान युग घर पर खेल रहा था।