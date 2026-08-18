गाजियाबाद में सपा को मिला बड़ा समर्थन, 25 लोगों ने ली पार्टी की सदस्यता

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से जुड़े 25 लोगों ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। जिला अध्यक्ष फैसल हुसैन और महानगर अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने बताया कि सदस्य सामाजिक न्याय, समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों और पीडीए के अधिकारों के लिए सपा द्वारा किए जा रहे संघर्ष से प्रभावित होकर पार्टी से जुड़े हैं।

सदस्यता लेने वालों में युवा संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों के अलावा बसपा और अन्य संगठनों से जुड़े लोग भी शामिल हैं। सिद्धार्थ बैसला, हसीम शेख, गौरव देढ़ा, शाहरुख अली, इंतजार, रामजीत गौतम, राहुल, अनस शेख, शशि यादव, तोसीन, जुनैद, मेहरबान, सलीम, अब्दुल्लाह, बिलाल, तौहीद खान, रिहान कस्सार, अल्जेब सिद्दीकी, हाजी शहजाद सैफी, शाहरुख, अधिवक्ता अबुजर, राहुल शर्मा, सौरभ शर्मा, सचिन यादव और कुलदीप यादव ने सदस्यता ली।