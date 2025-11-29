गाजियाबाद डाकघर में अब 24 घंटे स्पीड पोस्ट और पार्सल सेवा, अगले सप्ताह से शुरू होने जा रही सुविधा

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नवयुग मार्केट स्थित मुख्य डाकघर से अब 24 घंटे स्पीड पोस्ट और पार्सल बुकिंग की जा सकेगी। अगले सप्ताह से यह सुविधा सुचारू होने की उम्मीद है। इससे बड़ी संख्या में ग्राहकों को राहत मिलेगी। ऐसे में कामकाजी लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा।

हर दिन मुख्य डाकघर से बड़ी संख्या में स्पीड पोस्ट और पार्सल की बुकिंग की जाती है। कई ऐसे लोग जो कामकाजी हैं उनके लिए वर्किंग डे और वर्किंग आवर में पोस्ट और पार्सल बुकिंग करने में दिक्कत आती है। ऐसे में ज्यादा भीड़ और सर्वर डाउन होने पर कामकाजी लोगों को समय के अभाव की वजह से तय समय में वह अपना काम नहीं कर पाते हैं।