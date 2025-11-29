Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद डाकघर में अब 24 घंटे स्पीड पोस्ट और पार्सल सेवा, अगले सप्ताह से शुरू होने जा रही सुविधा

    By Deepa Sharma Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 03:04 PM (IST)

    गाजियाबाद के मुख्य डाकघर में अब 24 घंटे स्पीड पोस्ट और पार्सल बुकिंग की सुविधा शुरू होने जा रही है। इससे कामकाजी लोगों को विशेष फायदा होगा, जो दिन में समय की कमी के कारण पोस्ट और पार्सल नहीं भेज पाते थे। डिजिटल भुगतान की सुविधा पहले से ही उपलब्ध है।

    prefferd source google
    Hero Image
    post office fraud

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नवयुग मार्केट स्थित मुख्य डाकघर से अब 24 घंटे स्पीड पोस्ट और पार्सल बुकिंग की जा सकेगी। अगले सप्ताह से यह सुविधा सुचारू होने की उम्मीद है। इससे बड़ी संख्या में ग्राहकों को राहत मिलेगी। ऐसे में कामकाजी लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हर दिन मुख्य डाकघर से बड़ी संख्या में स्पीड पोस्ट और पार्सल की बुकिंग की जाती है। कई ऐसे लोग जो कामकाजी हैं उनके लिए वर्किंग डे और वर्किंग आवर में पोस्ट और पार्सल बुकिंग करने में दिक्कत आती है। ऐसे में ज्यादा भीड़ और सर्वर डाउन होने पर कामकाजी लोगों को समय के अभाव की वजह से तय समय में वह अपना काम नहीं कर पाते हैं।

    समस्या को ध्यान में रखते हुए डाक विभाग की ओर से अब 24 घंटे पोस्ट और पार्सल बुकिंग की सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। पोस्ट आफिस सीनियर पोस्ट मास्टर के अनुसार डिजिटल भुगतान की सेवा पहले से ही उपलब्ध है। इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी।

    यह भी पढ़ें- रांची से गाजियाबाद तक फैला कफ सीरप का काला नेटवर्क, जांच में कई राज्यों की फर्मों का कनेक्शन उजागर