Firozabad News In Hindi पिता गुलाब ने बताया कि संजय ने पहले भी जहर खा कर जान देने की कोशिश की थी। उसका आगरा के डाक्टर से उपचार कराया गया था। वह आए दिन आत्महत्या करने की धमकी देता रहता है। पिता से कहता था कि उसके साथ वह भी छत से कूदें। कुछ समय पहले एक लाख रुपये लोन लेकर कर बर्बाद कर दिया।

Firozabad News: हैलो.. पुलिस..पापा संपत्ति में हिस्सा नहीं दे रहे, मैं भूड़ा नहर में कूदने जा रहा हूंं..

संवाद सहयोगी, शिकोहाबाद-फिरोजाबाद। हैलो..पुलिस..,मेरे पापा मुझे संपत्ति में हिस्सा नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं भूड़ा नहर में कूद कर जान देने जा रहा हूं। दक्षिण क्षेत्र के भीम नगर निवासी युवक ने मंगलवार दाेपहर पुलिस कंट्राेल रूम (यूपी 112) को यह सूचना दी तो दक्षिण के साथ शिकोहाबाद पुलिस भी दौड़ पड़ी। इसके बाद भी उसे रोक नहीं पाई। जब तक पुलिस पहुंची वह नहर में कूद गया। पीएसी के गोताखोरों ने उसकी खोजबीन की। कंट्रोल रूम में किया फोन फिरोजाबाद भीम नगर निवासी 23 वर्षीय मजदूर संजय कुमार ने मंगलवार दोपहर पुलिस कंट्रोल रूम को मोबाइल से सूचना दी कि वह नहर में कूदने जा रहा है। पुलिस ने उसके मोबाइल की लोकेशन देखी किया तो वह दबरई क्षेत्र की दिखी। इसके बाद दक्षिण और शिकोहाबाद थाने की पुलिस हरकत में आ गई। इंस्पेक्टर दक्षिण नरेंद्र शर्मा ने युवक से कहा कि वह दबरई में ही रुके। पुलिस उसकी समस्या का निदान कराएगी। इस पर संजय ने बालाजी मंदिर के पास आटो से पहुंचने की बात कही। जब तक पुलिस वहां पहुंची तब तक संजय मोबाइल पर पुलिस से बात करते-करते पुल से नहर में कूद गया। तेज बहाव होने के कारण वह कुछ दूरी तक दिखाई पड़ा लेकिन उसके बाद ओझल हो गया। पिता गुलाब को लेकर नहर पहुंचे दक्षिण पुलिस के कांस्टेबल इसके बाद संजय के पिता गुलाब को लेकर नहर किनारे पहुंचे। एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्रा व सीओ सिटी कमलेश कुमार भी पहुंच गए। इस दौरान संजय के पुलिस की गाड़ी से कूदकर नहर में छलांग लगाने की चर्चा भी रही, हालांकि पुलिस इससे मना कर रही है। एसपी ने बताया कि युवक का अपने परिवार और चचेरे भाइयों से विवाद चल रहा है। गृह कलह से तंग आकर उसने नहर में छलांग लगाई है। पिता, चाचा और चचेरे भाई पर लिखवाई थी प्राथमिकी भीम नगर निवासी गुलाब सिंह के दो बेटे और दो बेटियां हैं। दाे मंजिला मकान में गुलाब ऊपर के हिस्से और उनके छोटे भाई भजन लाल सपरिवार नीचे रहते हैं। एक माह पहले संजय और उसके चचेरे भाई अनुराग से झगड़ा हुआ था। मामले में संजय ने पिता गुलाब, चाचा भजन लाल और अनुराग के विरुद्ध प्राथमिकी दक्षिण थाने में लिखवाई थी।

Edited By: Abhishek Saxena