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अमेरिका के 100% टैरिफ से फिरोजाबाद के कांच निर्यातकों की चिंता बढ़ी, निर्यात में भारी गिरावट की आशंका

By Digital Desk Edited By: Abhishek Saxena
Updated: Tue, 25 Aug 2026 12:07 PM (IST)

अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारतीय वस्तुओं पर सितंबर से 100% टैरिफ लगाने की तैयारी से फिरोजाबाद के कांच निर्यातकों की मुश्किलें बढ़ेंगी। इससे कांच हस्तशिल्प कारोबार बंदी के कगार पर पहुंच सकता है और हजारों मजदूरों के रोजगार पर संकट आ सकता है।

सांकेतिक तस्वीर।

सांकेतिक तस्वीर।

HighLights

  1. अमेरिका सितंबर से भारतीय वस्तुओं पर 100% टैरिफ लगाएगा

  2. फिरोजाबाद के कांच निर्यातकों को भारी नुकसान होने की आशंका

  3. हजारों मजदूरों और कारीगरों के रोजगार पर संकट मंडराया

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारतीय वस्तुओं के अमेरिका में प्रवेश पर सितंबर से 100 प्रतिशत तक टैरिफ लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसका बिल सीनेट में पास हो चुका है। इससे आने वाले दिनों में निर्यातकों की मुश्किल अधिक बढ़ जाएंगी। कांच उत्पाद अधिक महंगे होने से अमेरिका में होने वाले निर्यात में भारी गिरावट आने की आशंका जताई जा रही है।

पिछले वर्ष अगस्त-2025 में 50 प्रतिशत टैरिफ लागू करने से करोड़ों के आर्डर निरस्त हो गए थे। इससे शहर का प्रमुख कांच हस्तशिल्प कारोबार पूरी तरह लड़खड़ा गया था।

सरकार की पहल से घटा था टैरिफ

केंद्र सरकार की पहल के बाद फरवरी-2026 में टैरिफ घटकर 18 प्रतिशत हुआ। कुछ माह की राहत के बाद अमेरिका में होने वाले निर्यात कारोबार पर फिर से चिंता के बादल मंडराने लगे हैं। इसकी वजह कि शहर के कांच हस्तशिल्प उत्पादों को सबसे बड़ा ग्राहक अमेरिका है। जहां हर वर्ष क्रिसमस के सजावटी सामानों के साथ ही होम और किचन डेकोरेशन का सामान भेजा जाता है। दो वर्ष पहले अमेरिका से 450 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार था। पिछले वर्ष डेढ़ सौ करोड़ तक की गिरावट आई।

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ये है एक्सपोर्ट एसोसिएशन अध्यक्ष का कहना

फिरोजाबाद एक्सपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश बंसल टोनी का कहना है कि 100 प्रतिशत टैरिफ लगने के बाद हस्तशिल्प कारोबार बंदी के कगार पर पहुंच जाएगा। इससे हजारों मजदूर और कारीगरों के रोजगार पर भी संकट आ सकता है।