    UP Board Exam 2026: 15 नए बनाए और 28 हटाए, फिरोजाबाद में 95 केंद्रों पर परीक्षा देंगे छात्र-छात्राएं

    By Kartikey Nath Dwivedi Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 11:13 AM (IST)

    फिरोजाबाद में यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए इस बार 95 केंद्र बनाए गए हैं। पिछले वर्ष की तुलना में 3414 विद्यार्थी कम हैं। प्रधानाचार्य 4 दिसंबर तक ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं, जिनका निस्तारण 11 दिसंबर तक किया जाएगा। इस बार 15 नए विद्यालय शामिल किए गए हैं, जबकि 28 को बाहर रखा गया है।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने परीक्षा केंद्रों की सूची रविवार को जारी कर दी। सूची ऑनलाइन देखी जा सकती है। जिले में इस बार केवल 95 केंद्र बनाए गए हैं। प्रधानाचार्य चार दिसंबर तक आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। जिला केंद्र निर्धारित समिति 11 दिसंबर तक आपत्तियों का निस्तारण करेगी। इन परीक्षा केंद्रों में 15 नए विद्यालय शामिल किए गए हैं, जबकि पिछली बार केंद्र बनाए गए 28 विद्यालयों को इस बार बाहर रखा गया है।

    अब अंतिम तौर पर परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। हाईस्कूल और इंटर में पिछली बार की तुलना में इस बार 3414 विद्यार्थी घट गए हैं। इस वर्ष फरवरी में 107 केंद्रों पर यूपी बोर्ड की परीक्षा कराई गई थी। इस तरह पिछली बार की तुलना में इस बार 12 केंद्र कम बनाए गए हैं।

    इस वर्ष फरवरी में 107 केंद्रों पर हुई थी हाईस्कूल और इंटर की परीक्षा

    गाइडलाइन के अनुसार तहसील स्तरीय समिति ने सत्यापन के बाद परीक्षा केंद्रों की सूची परिषद को ऑनलाइन उपलब्ध कराई थी। जिला स्तरीय केंद्र निर्धारण समिति के परीक्षण एवं अनुमोदन के लिए वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई है। डीआओएस धीरेंद्र कुमार ने बताया कि परीक्षा केंद्र के संबंध में संस्था, विद्यालय, विद्यार्थी, अभिभावक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक को कोई आपत्ति है तो वे ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। शिकायत की हार्ड कापी डीआइओएस कार्यालय में जमा करनी होगी। 

    पिछली बार से घट गए इस बार विद्यार्थी, 15 नए केंद्र बनाए, 28 हटाए गए

    चार दिसंबर के बाद आपत्ति दर्ज नहीं कराई जा सकेगी। जिला विद्यालय निरीक्षक को आपत्तियों के निस्तारण के बाद जिला केंद्र निर्धारण समिति से अनुमोदन कराना है। इसके बाद संस्तुति के साथ सूची 11 दिसंबर तक ऑनलाइन अग्रसारित करनी है। आपत्तियों के निस्तारण के बाद कुछ केंद्रों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।


    पिछले वर्ष से 3414 कम विद्यार्थियों ने कराया है पंजीकरण

    यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए जिले में इस बार हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों की संख्या घट गई है। फार्म भरने की प्रक्रिया समाप्त होने तक कुल 70, 896 छात्र-छात्राओं ने आवेदन किए हैं, जो पिछले वर्ष से 3414 कम है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए फार्म भरने की अंतिम तिथि 27 सितंबर थी। पिछले वर्ष हाईस्कूल में 37,330 और इंटरमीडिएट में 36,980 छात्र-छात्राओं ने पंजीकरण कराया था। वहीं इस वर्ष हाईस्कूल में 36,656 और इंटरमीडिएट में 34,240 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है।


    कुछ खामियां भी बताई जा रहीं

    परीक्षा केंद्र बनाए गए कुछ विद्यालयों के प्रधानाचार्योें ने बताया कि उनके विद्यालय में सीटों की संख्या कम और परीक्षा देने आने वाले विद्यालयों की संख्या अधिक है। वे इस पर आपत्ति जताएंगे।