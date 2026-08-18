फिरोजाबाद: लूट के दो आरोपित पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, एक बदमाश घायल

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। फरिहा थाना पुलिस ने 11 अगस्त को सवारी के बहाने कार में बैठाकर युवक से लूट करने वाले दो आरोपितों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपित के पैर में गोली लगी। उसके कब्जे से लूटे गए रुपये और मोबाइल फोन समेत तमंचा, कारतूस व छुरा बरामद हुआ है।

11 अगस्त को रसूलपुर क्षेत्र के भारत टॉकीज के पीछे शांति मोहल्ला निवासी गौरव कुबेरपुर से गौतमबुद्धनगर जाने के लिए सवारी का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान सफेद रंग की कार सवार लोगों ने गौतमबुद्धनगर जाने की बात कहकर उन्हें कार में बैठा लिया।

डराकर रास्ते में छीन लिया था फोन आरोप है कि रास्ते में उन्हें डराकर मोबाइल फोन छीन लिया गया और फोन-पे के माध्यम से खाते से रुपये निकाल लिए गए। इसके बाद डबारा गांव के पास कार से उतारकर आरोपित फरार हो गए थे। मामले के पर्दाफाश के लिए पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और अन्य साक्ष्यों की जांच की। विवेचना में पांच आरोपितों के नाम सामने आए। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी थी।