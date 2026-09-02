पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह स्वाइन फ्लू H1N1 से संक्रमित: कई दिनों आया था बुखार; अब हालत में सुधार

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह भी स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गए हैं। उन्हें कई दिन से बुखार था। जिसके चलते रविवार को सिरसागंज स्थित आवास पर सुबह 9.30 बजे होने वाली जनसुनवाई में भी वह शामिल नहीं हुए थे। उनकी जगह उनके बेटे अतुल प्रताप सिंह ने लोगों की समस्याएं सुनीं थीं।

सोमवार को मंत्री लखनऊ गए। मंगलवार को जांच में उनके एच1एन1 संक्रमित होने की पुष्टि हुई। इसके बाद उन्हें लखनऊ स्थित आवास पर ही आइसोलेट कर दिया गया। उनके सभी कार्यक्रम भी रद कर दिए गए हैं। उनकी हालत में सुधार है।