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पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह स्वाइन फ्लू H1N1 से संक्रमित: कई दिनों आया था बुखार; अब हालत में सुधार

By Digital Desk Edited By: Abhishek Saxena
Updated: Wed, 02 Sep 2026 12:27 PM (IST)

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह स्वाइन फ्लू (H1N1) से संक्रमित पाए गए हैं। कई दिनों से बुखार के बाद ...और पढ़ें

मंत्री जयवीर सिंह।

मंत्री जयवीर सिंह।

HighLights

  1. पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह स्वाइन फ्लू H1N1 से संक्रमित पाए गए

  2. कई दिनों से बुखार के बाद मंगलवार को संक्रमण की पुष्टि हुई

  3. लखनऊ आवास पर आइसोलेट, सभी निर्धारित कार्यक्रम रद

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह भी स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गए हैं। उन्हें कई दिन से बुखार था। जिसके चलते रविवार को सिरसागंज स्थित आवास पर सुबह 9.30 बजे होने वाली जनसुनवाई में भी वह शामिल नहीं हुए थे। उनकी जगह उनके बेटे अतुल प्रताप सिंह ने लोगों की समस्याएं सुनीं थीं।

सोमवार को मंत्री लखनऊ गए। मंगलवार को जांच में उनके एच1एन1 संक्रमित होने की पुष्टि हुई। इसके बाद उन्हें लखनऊ स्थित आवास पर ही आइसोलेट कर दिया गया। उनके सभी कार्यक्रम भी रद कर दिए गए हैं। उनकी हालत में सुधार है।

जिले में स्वाइन फ्लू के 2 मामले सामने आ चुके हैं

जिले में इससे पहले स्वाइन फ्लू के दो मामले सामने आ चुके हैं। 69 वर्षीय कारोबारी की सोमवार रात स्वाइन फ्लू से मृत्यु हो गई थी। वहीं टूंडला में आठ वर्षीय बालिका भी एच1एन1 से संक्रमित पाई गई है। उसे घर पर आइसोलेट कर उपचार दिया जा रहा है।

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