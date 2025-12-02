Language
    ऑनलाइन चालान से बचने को बाइक सवारों की अनोखी 'जुगाड़'! साड़ी का पल्लू तो किसी ने मोड़ी नंबर प्लेट

    By Vimal Kumar Kulshrestha Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 03:22 PM (IST)

    फिरोजाबाद में ऑनलाइन चालान से बचने के लिए वाहन चालक नंबर प्लेट से छेड़छाड़ कर रहे हैं। कुछ लोग नंबर प्लेट को मोड़ देते हैं, तो कुछ गायब कर देते हैं। शहर के चौराहों पर ऐसे कई वाहन देखे जा सकते हैं। आइटीएमएस के अनुसार, हर तीन घंटे में 600 से ज़्यादा ऐसे वाहन गुजरते हैं। यातायात पुलिस ऐसे वाहनों पर नज़र रख रही है और चालान कर रही है।

    नगला बरी चौराहे से सोमवार दोपहर गुजरती बाइक जिसकी नंबर प्लेट महिला ने अपनी साड़ी से ढक रखी है: जागरण

    दृश्य एक- समय 12.15 बजे, स्थान सुभाष तिराहा पर आधा दर्जन यातायात पुलिस कर्मी तैनात थे। इसके बाद भी 10 मिनट में एक दर्जन से अधिक ऐसे दुपहिया वाहन गुजरे, जिन पर नंबर प्लेट नहीं थीं। कुछ वाहनों की नंबर प्लेट पीछे से मुड़ी हुई थी, तो कुछ की नीचे से टूटी। इस दौरान वाहन बिना रुके ही चौराहा से गुजरते दिखे।

    दृश्य दो- समय 12.40 बजे, स्थान नगला बरी चौराहा पर एक बाइक पर महिला सहित तीन लोग सवार थे। चालान से बनने के लिए पीछे बैठी महिला ने साड़ी से नंबर प्लेट का ढक दिया था। उसके बगल में एक स्कूटी सवार खड़ा था, जिस पर नंबर प्लेट ही नहीं थी। पुलिस तैनात होने के बाद भी चौराहा पर यातायात व्यवस्था ध्वस्त नजर आई।

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। यह दो दृश्य बताते हैं कि ऑनलाइन चालान से बचने के लिए वाहन चालक नंबर प्लेट में किस प्रकार खेल कर रहे हैं। शहर में हाईवे, सर्विस रोड, बंबा चौराहा से हर घंटे में 200 ऐसे वाहन गुजर रहे हैं, जिनकी नंबर प्लेट गायब है, बीच से नंबर गायब रहते हैं अथवा नीचे से प्लेट मोड़ दी है।

    मुड़ी नंबर प्लेट।


     शहर में 13 चौराहों पर स्थापित हैं यातायात लाइट, सीसीटीवी

    इंटीग्रेटेड टैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आइटीएमएस) से वर्षों से बिगड़ी शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए 13 चौराहों पर यातायात लाइट और सीसीटीवी लगवाए गए हैं। नगर निगम में कमांड कंट्रोल सेंटर स्थापित है। इनकी मदद से नियम तोड़ने वाले वाहनों को ऑनलाइन चालान किए जा रहे हैं। चालान से बचने के लिए हजारों दोपहिया वाहन, आटो चालक सहित अन्य वाहनों के स्वामियों ने नंबर प्लेट को या तो मोड़ दिया है या फिर कोई एक नंबर गायब कर दिए है।

    3 घंटे में गुजरते हैं 600 से अधिक वाहन

    आइटीएमएस के रिकॉर्ड के अनुसार 13 चौराहों से हर तीन घंटे में ऐसे 600 से अधिक वाहन गुजर रहे हैं, जिससे उनके आनलाइन चालान नहीं हो पा रहे हैं। इसमें तमाम वाहन चालक ऐसे भी होते हैं, जो चौराहों पर लाल बत्ती होने के बाद भी बिना रुके ही गुजर जाते हैं। इनकी मनमानी से चौराहों पर यातायात व्यवस्था बिगड़ती जा रही है।



    सभी चौराहों पर तैनात यातायात पुलिस की मदद से ऐसे वाहनों पर विशेष नजर रखी जा रही है। जिन वाहनों की नंबर प्लेट में गड़बड़ी मिल रही है, ऐसे चालकों के चालान भी किए जा रहे हैं। चेकिंग के दौरान दोबारा ऐसे वाहन पकड़े जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। - महेश यादव, यातायात प्रभारी