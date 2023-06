Firozabad: गांजे की तस्करी में आगरा के भाकियू किसान जिलाध्यक्ष समेत तीन गिरफ्तार, वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा

रात करीब 12 बजे इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार एफएच मेडिकल कालेज के सामने वाहन चेकिंग कर रहे थे। तभी आई-20 कार आगरा की ओर से आती दिखाई दी जिस पर भाकियू किसान लिखा था। पुलिस ने रोककर कार की जांच की तो उसमें से 20.5 किलो गांजा बरामद हुआ। कार सवारों ने भागने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने उन्हें दबोच लिया।

पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार से तस्करी को ले जाए जा रहे गांजे के साथ गिरफ्तार क‍िया।

फिरोजाबाद, जागरण टीम। भारतीय किसान यूनियन (किसान) का आगरा का जिलाध्यक्ष सूरज सिंह अपने साथियों के साथ गांजे की तस्करी कर रहा था। मंगलवार रात टूंडला पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार से तस्करी को ले जाए जा रहे गांजे के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 20.5 किलो गांजा बरामद हुआ है। वाहन चेकिंग के दौरान पुल‍िस ने पकड़ा रात करीब 12 बजे इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार एफएच मेडिकल कालेज के सामने वाहन चेकिंग कर रहे थे। तभी आई-20 कार आगरा की ओर से आती दिखाई दी, जिस पर भाकियू किसान लिखा था। पुलिस ने रोककर कार की जांच की तो उसमें से 20.5 किलो गांजा बरामद हुआ। कार सवारों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। संगठन अध्यक्ष ने क्‍या कहा? पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम सूरज निवासी वासिंदा थाना खंदौली आगरा, प्रभात निवासी सुवायन थाना एत्मादपुर, आगरा व रवि निवासी चंदन नगर कालिंदी बिहार आगरा बताए। हालांकि, संगठन अध्यक्ष पवन ठाकुर का कहना है कि उन्होंने सूरज को 10 दिन पहले हटा दिया था। जांच में जुटी पुल‍िस इंस्पेक्टर ने बताया कि सूरज भाकियू किसान आगरा का जिलाध्यक्ष है। गाड़ी पर भी भाकियू किसान लिखा हुआ है। गांजे को झारखंड से तस्करी करके लाया गया था। उसे फिरोजाबाद में बेचना था। गांजे को कौन खरीदने वाला था, इसकी जांच की जा रही है।

