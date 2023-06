Firozabad Weather: झमाझम बारिश का दौर है जारी, गर्मी से मिली लोगों को राहत; जलभराव ने किया परेशान

Firozabad Weather मानसून की पहली वर्षा का युवाओं और बच्चों ने आनंद लिया। वे वर्षा में भीगते नजर आए। वहीं सर्विस लाइन के साथ ही निचले इलाकों पेमेश्वर गेट और चंद्रवार गेट की पुलिया में पानी भर गया जिसे पंपसेट से निकलवाया गया। शुक्रवार को भी बादल छाए हुए हैं। बारिश की संभावना है। बारिश को देखते हुए किसान भी अपने-अपने खेतों की ओर चल पड़े हैं।

झमाझम बारिश का दौर है जारी, गर्मी से मिली लोगों को राहत; जलभराव ने किया परेशान

Your browser does not support the audio element.

फिरोजाबाद, जागरण संवाददाता। मानसून की दस्तक के साथ ही झमाझम बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी मानसून ने दस्तक दे दी है और इसी के साथ ही लोगों को गर्मी से राहत मिली है। फिरोजाबाद में बारिश के साथ ही जनता के चेहरे पर सुकून की मुस्कान देखने को मिली। लोगों को बारिश ने राहत दे दी है। इन दिनों बादल मेहरबान हैं। कई दिनों से रुक-रुककर हो रही वर्षा से तापमान गिरा हुआ है। बुधवार रात, गुरुवार सुबह और दोपहर में भी झमाझम वर्षा हुई। इससे लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की, लेकिन उमस ने परेशान किया। जलभराव और कीचड़ ने भी लोगों की परेशानी बढ़ाई। बुधवार को आधी रात के बाद वर्षा हुई। इससे छतों पर सो रहे लोगों की नींद खुल गई। सुबह 10 बजे के बाद भी कुछ देर वर्षा हुई। वहीं दोपहर डेढ़ से सवा दो बजे तक तेज वर्षा हुई। बारिश का आनंद लेते रहे बच्चे और युवा मानसून की पहली वर्षा का युवाओं और बच्चों ने आनंद लिया। वे वर्षा में भीगते नजर आए। वहीं सर्विस लाइन के साथ ही निचले इलाकों, पेमेश्वर गेट और चंद्रवार गेट की पुलिया में पानी भर गया, जिसे पंपसेट से निकलवाया गया। वर्षा के बाद भी रात तक बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चलीं। अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 27 डिग्री रहा। बारिश शुक्रवार को भी होगी। आसमान में बादल छाए हुए हैं। बारिश के साथ ही किसानों के चेहरे खिल गए हैं। अब बारिश के साथ ही धान की रोपाई का काम भी शुरू हो गया है। दौंकेली में जलभराव से ग्रामीण परेशान जिला मुख्यालय से एक किलोमीटर दूर गांव दौंकेली में जलभराव से ग्रामीण परेशान हैं। गलियों में कई दिनों से पानी भरा हुआ, जिससे उन्हें इसी पानी में होकर आना-जाना पड़ रहा है। ग्रामीण रामप्रकाश, मथुरा प्रसाद, आशाराम, रघुवीर सिंह,देवेंद्र भोले और राजपाल आदि का कहना है कि पानी कई घरों में घुस गया है। ग्राम प्रधान से कई बार कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही

Edited By: Swati Singh