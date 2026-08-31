फिरोजाबाद में स्वाइन फ्लू की पुष्टि, जयपुर से लौटे वृद्ध संक्रमित; स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। जयपुर से लौटे एक वृद्ध के स्वाइन फ्लू संक्रमित पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई। तबीयत खराब होने पर स्वजन उन्हें सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकीय जांच के बाद स्वाइन फ्लू संक्रमण की पुष्टि हुई।

इसके बाद उन्हें अस्पताल के स्वाइन फ्लू वार्ड में भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया गया है। बताया गया है कि वृद्ध हाल ही में जयपुर से फिरोजाबाद लौटे थे। इसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई। जांच में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई। चिकित्सकों का कहना है कि स्वाइन फ्लू संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोगों में संक्रमण की आशंका हो सकती है।

ऐसे में संपर्क में आए लोगों की समय से जांच और निगरानी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम वृद्ध के संपर्क में आए लोगों की स्क्रीनिंग कर रही है। साथ ही उन्हें सावधानी बरतने और किसी तरह के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल चिकित्सकीय सलाह लेने के लिए कहा जा रहा है।