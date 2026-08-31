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फिरोजाबाद में स्वाइन फ्लू की पुष्टि, जयपुर से लौटे वृद्ध संक्रमित; स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

By Digital Desk Edited By: Prateek Gupta
Updated: Mon, 31 Aug 2026 01:49 PM (IST)

फिरोजाबाद में जयपुर से लौटे एक वृद्ध में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।

सांकेतिक तस्वीर।

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। जयपुर से लौटे एक वृद्ध के स्वाइन फ्लू संक्रमित पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई। तबीयत खराब होने पर स्वजन उन्हें सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकीय जांच के बाद स्वाइन फ्लू संक्रमण की पुष्टि हुई।

इसके बाद उन्हें अस्पताल के स्वाइन फ्लू वार्ड में भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया गया है। बताया गया है कि वृद्ध हाल ही में जयपुर से फिरोजाबाद लौटे थे। इसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई। जांच में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई। चिकित्सकों का कहना है कि स्वाइन फ्लू संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोगों में संक्रमण की आशंका हो सकती है

ऐसे में संपर्क में आए लोगों की समय से जांच और निगरानी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम वृद्ध के संपर्क में आए लोगों की स्क्रीनिंग कर रही है। साथ ही उन्हें सावधानी बरतने और किसी तरह के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल चिकित्सकीय सलाह लेने के लिए कहा जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, वृद्ध को अस्पताल में चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है। उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आवश्यक एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं।