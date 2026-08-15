Language
jagran animated logo
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

फिरोजाबाद पुलिस ने मनाया स्वतंत्रता दिवस, एसएसपी आदित्य लांग्हे ने फहराया तिरंगा, पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित

By Digital Desk Edited By: Abhishek Saxena
Updated: Sat, 15 Aug 2026 01:33 PM (IST)

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर फिरोजाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्रगान के बाद तिरंगे को सलामी दी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्र की एकता की शपथ दिलाई तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया।

एसएसपी ने किया पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित।

एसएसपी ने किया पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित।

HighLights

  1. एसएसपी आदित्य लांग्हे ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी।

  2. पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों को राष्ट्र की एकता की शपथ दिलाई गई।

  3. उत्कृष्ट पुलिसकर्मियों को सम्मान चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए।

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे ने कैंप कार्यालय और पुलिस लाइन स्थित क्वार्टर गार्द पर ध्वजारोहण किया। राष्ट्रगान के बाद तिरंगे को सलामी दी गई। एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता की रक्षा के साथ संविधान और कानून के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई।

एसएसपी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस देश के लिए बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और अमर शहीदों के त्याग को याद करने का अवसर है।

उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मी सम्मानित

समारोह में उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन की ओर से निरीक्षक प्रेमशंकर पांडेय, प्रभारी एसओजी; निरीक्षक प्रेमपाल सिंह, प्रभारी एलआईयू; कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए लोकेश कुमार; मुख्य आरक्षी ललित कुमार और हेड कांस्टेबल अनिल कुमार गुप्ता को डीजीपी का सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह सिल्वर प्रदान किया गया।

इन्हें मिला सम्मान

एसएसपी आदित्य लांग्हे ने उपनिरीक्षक राजेंद्र सिंह, हेड कॉन्स्टेबल पंचम लाल, हेड कॉन्स्टेबल महेशचंद्र, हेड कॉन्स्टेबल बृज मोहन और निरीक्षक गोपनीय हरीश कुमार अवस्थी को सराहनीय सेवा चिन्ह से सम्मानित किया। इसके अलावा प्रभारी निरीक्षक टूंडला बैजनाथ सिंह, प्रभारी निरीक्षक दक्षिण योगेंद्र पाल, प्रभारी सर्विलांस मुकेश कुमार, सर्विलांस टीम, एसओजी टीम, प्रभारी मीडिया सेल/पीआरओ ओम हरि वाजपेयी, पीआरओ उदयवीर मलिक, प्रतिसार निरीक्षक सुरेंद्र विक्रम सिंह समेत विभिन्न थानों के पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए।

यह भी पढ़ें- PM Matsya Sampada Yojana: तालाब से लेकर मछली बेचने का खर्च उठाएगी सरकार, यूपी में 24 अगस्त तक करें ऑनलाइन आवेदन

यह भी पढ़ें- यूपी में दिसंबर में जनगणना का दूसरा चरण: 40 सवालों का नोटिफिकेशन जारी, पहली बार जाति भी शामिल