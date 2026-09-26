पत्नी का रील बनाना विवाद का कारण बना, फिरोजाबाद में ससुराल आकर पति ने की आत्महत्या
फिरोजाबाद में एक विवाहिता के सोशल मीडिया पर रील बनाने के शौक को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद गहराया, जिसके ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। विवाहिता का सोशल मीडिया पर रील बनाने का शौक पहले विवाद का कारण बना और फिर यही पति की मृत्यु का कारण बन गया। चार महीने से मायके में रह रही पत्नी के बुलाने पर आए युवक का शव मटसेना क्षेत्र शनिवार सुबह पेड़ से लटका मिला।
स्वजन ने ससुरालीजन पर हत्या करके शव को पेड़ पर लटकाने का आरोप लगाया है। जसराना के औरंगाबाद गांव निवासी 27 वर्षीय वीरभान की शादी मटसेना के गांव इटौरा निवासी संगीता से दो वर्ष पहले हुई थी। पत्नी को सोशल मीडिया पर रील बनाने का शौक था। पति और ससुरालीजन इसका विरोध करते थे।
इसी के चलते शादी के बाद से ही संगीता का पति और ससुरालियों से विवाद होने लगा। गृहकलह से परेशान होकर संगीता चार महीने से मायके में रह रही थीं। पुलिस के अनुसार संगीता छह माह की गर्भवती है। उसने घी और कपड़े देने के लिए पति को फोन कर बुलाया था। शुक्रवार शाम को वीरभान ससुराल पहुंचे।
शनिवार सुबह छह बजे ससुराल से एक किलोमीटर दूर मटसेना चौराहे के पास नीम के पेड़ से रस्सी के सहारे उनका शव राहगीरों ने लटका देखा। सूचना पर युवक के स्वजन व ससुरालीजन के साथ ही पुलिस मौके पर पहुंची। युवक के चाचा महीपाल ने हत्या का आरोप लगाया है।
उनका कहना है कि पत्नी घी और कपड़े देने के बहाने से बुलाया और स्वजन के साथ मिलकर हत्या करके शव पेड़ पर लटका दिया। वीरभान तीन भाइयों में सबसे बड़े थे।
थाना प्रभारी मटसेना विमलेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि शुक्रवार को दंपती की आसफाबाद में मुलाकात हुई थी। इसके बाद युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। शुरुआत जांच में सामने आया है कि पत्नी के ससुराल जाने से इन्कार करने पर युवक ने ये कदम उठाया।