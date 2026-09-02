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श्रीराम मंदिर ट्रस्ट में शामिल हुईं डॉ. निर्मला यादव, फिरोजाबाद से है गहरा नाता

By Digital Desk Edited By: Prateek Gupta
Updated: Wed, 02 Sep 2026 06:46 PM (IST)

अयोध्या के श्रीराम मंदिर ट्रस्ट में डॉ. निर्मला यादव को शामिल किया गया है, जिनका फिरोजाबाद से गहरा नाता है। ...और पढ़ें

श्रीराम मंदिर ट्रस्ट में शामिल की गईं डॉ. निर्मला यादव।

श्रीराम मंदिर ट्रस्ट में शामिल की गईं डॉ. निर्मला यादव।

HighLights

  1. डॉ. निर्मला यादव श्रीराम मंदिर ट्रस्ट में शामिल हुईं।

  2. एमजी बालिका डिग्री कॉलेज की पूर्व प्राचार्य रह चुकी हैं।

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। अयोध्या के श्रीराम मंदिर ट्रस्ट में शामिल की गईं डाॅ. निर्मला यादव का फिरोजाबाद से गहरा नाता है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी रहीं डॉ. निर्मला की पढ़ाई हुई हजारों छात्राओं के बीच उनकी छवि निर्मल और निष्पक्ष है।

डाॅ. निर्मला यादव शिकोहाबाद के पटेल मार्ग की मूल निवासी हैं, लेकिन इन दिनों वह जोधपुर में अपनी बेटी के यहां रह रही हैं। उनका एक घर आगरा के दयालबाग में भी बन रहा है। निर्मला यादव फिरोजाबाद के सबसे प्रमुख एमजी बालिका डिग्री कालेज की लंबे समय तक प्राचार्य रही हैं

चार वर्ष पूर्व वह सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। लेकिन नाते रिश्तेदार और परिचित बड़ी संख्या में जिले में हैं। वे डॉ. निर्मला को बधाइयां दे रहे हैं।