श्रीराम मंदिर ट्रस्ट में शामिल हुईं डॉ. निर्मला यादव, फिरोजाबाद से है गहरा नाता

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। अयोध्या के श्रीराम मंदिर ट्रस्ट में शामिल की गईं डाॅ. निर्मला यादव का फिरोजाबाद से गहरा नाता है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी रहीं डॉ. निर्मला की पढ़ाई हुई हजारों छात्राओं के बीच उनकी छवि निर्मल और निष्पक्ष है।

डाॅ. निर्मला यादव शिकोहाबाद के पटेल मार्ग की मूल निवासी हैं, लेकिन इन दिनों वह जोधपुर में अपनी बेटी के यहां रह रही हैं। उनका एक घर आगरा के दयालबाग में भी बन रहा है। निर्मला यादव फिरोजाबाद के सबसे प्रमुख एमजी बालिका डिग्री कालेज की लंबे समय तक प्राचार्य रही हैं।