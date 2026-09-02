Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

ट्राला से टकरा कर रोडवेज बस पलटी, छह सवारियां घायल; आगरा से फिरोजाबाद आ रही थी गाड़ी

By Digital Desk Edited By: Abhishek Saxena
Updated: Wed, 02 Sep 2026 03:47 PM (GMT+05:30)

फिरोजाबाद में नेशनल हाईवे पर हजरतपुर के पास एक रोडवेज बस ट्राला से टकराकर पलट गई। इस हादसे में करीब ...और पढ़ें

हाईवे पर पलटी बस।

हाईवे पर पलटी बस।

HighLights

  1. नेशनल हाईवे पर ट्राला से टकराकर रोडवेज बस पलटी

  2. आगरा फोर्ट डिपो की बस हजरतपुर के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई

  3. हादसे में छह यात्री घायल, सरकारी ट्रामा सेंटर में भर्ती

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। नेशनल हाईवे पर बुधवार दोपहर ढाई बजे हजरतपुर के पास ट्राला से टकराने के बाद आगरा फोर्ट डिपो की रोडवेज बस पलट गई। हादसे में आधा दर्जन यात्री घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए सरकारी ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है।

नेशनल हाईवे पर ट्राला से टकराकर पलटी बस, छह घायल

आगरा फोर्ट डिपो की अनुबंधित बस बुधवार को यात्री लेकर आगरा से फिरोजाबाद जा रही थी। दोपहर ढाई बजे हजरतपुर के पास नेशनल हाईवे पर मुड़ रहे ट्राला ने बस में टक्कर मार दी। इससे रोडवेज बस हाईवे पर पलट गई। हादसे के बाद यात्रियों की चीख पुकार सुनकर राहगीर व आसपास के लोग मदद के लिए दौड़ पड़े।

टूंडला पुलिस ने पहुंचकर सवारियों को बाहर निकाला

टूंडला पुलिस को सूचना देने के साथ ही बस में फंसे लोगों को बाहर निकाला शुरू किया। इस बीच थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। घायलाें को सरकारी ट्रामा सेंटर भेजा। इंस्पेक्टर बैजनाथ ने बताया कि घायलों को सरकारी ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

 

यह भी पढ़ें- अतरौली के पूर्व विधायक डॉक्टर अनवार खां का निधन, 1980 में कल्याण सिंह को हराया था

यह भी पढ़ें- 'भाजपा अधर्मी और अत्याचारी सरकार', एटा आए शिवपाल सिंह ने बीजेपी पर बोला तीखा हमला