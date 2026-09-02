ट्राला से टकरा कर रोडवेज बस पलटी, छह सवारियां घायल; आगरा से फिरोजाबाद आ रही थी गाड़ी
फिरोजाबाद में नेशनल हाईवे पर हजरतपुर के पास एक रोडवेज बस ट्राला से टकराकर पलट गई। इस हादसे में करीब ...और पढ़ें
HighLights
नेशनल हाईवे पर ट्राला से टकराकर रोडवेज बस पलटी
आगरा फोर्ट डिपो की बस हजरतपुर के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई
हादसे में छह यात्री घायल, सरकारी ट्रामा सेंटर में भर्ती
जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। नेशनल हाईवे पर बुधवार दोपहर ढाई बजे हजरतपुर के पास ट्राला से टकराने के बाद आगरा फोर्ट डिपो की रोडवेज बस पलट गई। हादसे में आधा दर्जन यात्री घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए सरकारी ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है।
नेशनल हाईवे पर ट्राला से टकराकर पलटी बस, छह घायल
आगरा फोर्ट डिपो की अनुबंधित बस बुधवार को यात्री लेकर आगरा से फिरोजाबाद जा रही थी। दोपहर ढाई बजे हजरतपुर के पास नेशनल हाईवे पर मुड़ रहे ट्राला ने बस में टक्कर मार दी। इससे रोडवेज बस हाईवे पर पलट गई। हादसे के बाद यात्रियों की चीख पुकार सुनकर राहगीर व आसपास के लोग मदद के लिए दौड़ पड़े।
टूंडला पुलिस ने पहुंचकर सवारियों को बाहर निकाला
टूंडला पुलिस को सूचना देने के साथ ही बस में फंसे लोगों को बाहर निकाला शुरू किया। इस बीच थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। घायलाें को सरकारी ट्रामा सेंटर भेजा। इंस्पेक्टर बैजनाथ ने बताया कि घायलों को सरकारी ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।