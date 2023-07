Firozabad News: अपहृत लड़की बरामद कर लौट रही महोबा पुलिस टीम की गाड़ी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर ट्रक में घुसी

Firozabad Road Accident News दिल्ली से युवती को बरामद कर लौट रही महोबा पुलिस की गाड़ी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर ट्रक से टकराई। थाना नगला खंगर क्षेत्र में माइलस्टोन 68 पर हुआ हादसा। युवती की मां की मौत 4 पुलिसकर्मी सहित आठ लोग घायल। सभी घायलों को सैफई अस्पताल भेजा गया। युवती की बरामदगी के लिए पिछले कुछ दिनों से सक्रिय थी पुलिस।

दिल्ली से युवती को बरामद कर लौट रही महोबा पुलिस की गाड़ी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर ट्रक से टकराई।

Your browser does not support the audio element.

फिरोजाबाद, जागरण संवाददाता। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर नगलाखंगर क्षेत्र में सुबह आगरा से लखनऊ की तरफ जा रही बोलेरो यूपी 83 एएल 7111 आगे जा रहे ट्रेलर ट्रक में घुस गईं। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गयी वहीं आठ लोग घायल हुए हैं। बोलेरो में महोबा के थाना कबरई में तैनात पुलिसकर्मी, अपहृत, उसकी मां व अपहर्ता सवार था। पुलिसकर्मी अपहृत लड़की को बरामद करके थाना कबरई महोबा लौट रहे थे। ये लोग थे बोलेरो में सवार बोलेरो गाड़ी में उप निरीक्षक जयशंकर पाण्डेय, आरक्षी सुरजीत सिंह, शुभम जयसवाल, मंजूलता शुक्ला, चालक संतराम साहू निवासी किदवई नगर महोबा तथा अपहर्ता निवासी कबरई महोबा, उसकी मां मीना पत्नी रमाकांत, किशोरी को अग़वा करने वाला अभियुक्त नरेन्द्र निवासी किदवई नगर महोबा सवार थे। घटना की सूचना पर थाना नगला खंगर पुलिस एवं डायल-112 पहुंची। सभी आठ घायलों को इटावा सैफई पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उपचार के दौरान अपहृत की मां मीना पत्नी रमाकांत की मौत हो गई।

Edited By: Abhishek Saxena