नाबालिग से रेप और ब्लैकमेलिंग का आरोपित सहरोज खान मुठभेड़ में गिरफ्तार, फिरोजाबाद पुलिस ने किसान का हत्यारोपित भी पकड़ा

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। पुलिस ने सोमवार रात 11 बजे दो स्थानों पर हुई मुठभेड़ में दुष्कर्म और किसान की गोली मारकर हत्या के आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पैर में गोली लगने से दोनों घायल हो गए। उन्हें शिकोहाबाद के जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।

जसराना पुलिस ने प्रानपुर रोड पर किशोरी से दुष्कर्म के आरोपित शहरोज खान निवासी निजामपुर को और नसीरपुर पुलिस ने 29 दिसंबर की रात जमीन के विवाद में किसान सत्यभान की गोली मारकर हत्या के आरोपित अरुण उर्फ मिर्ची निवासी नंदराम की मढैया को फतेहपुर करखा बाईपास से पकड़ा है।

गोली लगने से हुआ घायल किशोरी को अचेत कर दुष्कर्म करने और वीडियो बनाकर प्रसारित करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने के आरोपित को पुलिस को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस आरोपित की तलाश में लगी थी। तभी सोमवार रात 10 बजे सूचना मिली कि आरोपित प्रानपुर रोड पर छिपा हुआ है। पुलिस ने घेरेबंदी की तो उसने फायरिंग कर दी। पुलिस की फायरिंग में पैर में गोली लगी और गिर पड़ा। उसे उपचार के लिए जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।

अश्लील फोटो व वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया था कि उसकी 17 वर्षीय बेटी को मई 2025 में गांव निजामपुर निवासी सहरोज खान बहलाकर अपने साथ ले गया। फिर कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलकार पिला दिया। बेटी के अचेत होने के बाद उसे मक्का के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। कुछ दिन बीतने के बाद उसने वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म किया। मकियों से तंग आकर बेटी ने कई बार जान देने का प्रयास किया।