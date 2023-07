Firozabad: प्राइवेट बस ने बाइक में मारी टक्कर, प्रापर्टी डीलर की मौत, एत्मादपुर से जमीन देख कर लौट रहा था मृतक

हाईवे पर एफएच मेडिकल कालेज के पास सोमवार सुबह प्राइवेट बस ने पीछे से बाइक में टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार प्रापर्टी डीलर की मौत हो गई और साथी गंभीर घायल हो गया। पुलिस ने घायल को ट्रामा सेंटर भिजवाया। वहां से उसे आगरा रेफर किया गया। उत्तर क्षेत्र के नगला दखल ओम कालोनी निवासी 53 वर्षीय मुकेश शुक्ला प्रापर्टी डीलिंग का काम करते थे।

प्राइवेट बस बाइक में टक्कर से प्रापर्टी डीलर की मौत

संवाद सहयाेगी, टूंडला: हाईवे पर एफएच मेडिकल कालेज के पास सोमवार सुबह प्राइवेट बस ने पीछे से बाइक में टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार प्रापर्टी डीलर की मौत हो गई और साथी गंभीर घायल हो गया। पुलिस ने घायल को ट्रामा सेंटर भिजवाया। वहां से उसे आगरा रेफर किया गया। उत्तर क्षेत्र के नगला दखल ओम कालोनी निवासी 53 वर्षीय मुकेश शुक्ला प्रापर्टी डीलिंग का काम करते थे। सुबह आठ बजे वह अपने साथी ओमकांत बघेल उर्फ गुड्डन निवासी किशन नगर उत्तर के साथ बाइक से एत्मादपुर से जमीन देख कर घर लौट रहे थे। बाइक गुड्डन चला रहे थे। प्राइवेट बस ने बाइक को मारी टक्कर इस बीच एफएच मेडिकल कालेज के सामने पीछे से तेज गति से आई प्राइवेट बस ने बाइक में टक्कर मार दी। मुकेश शुक्ला की घटनास्थल पर मौत हो गई। गुड्डन घायल हो गया। गुड्डन का एक पैर कट गया था। घटना के बाद चालक बस को छोड़ कर भाग गया। पुलिस बस को सिपुर्दगी में लेकर थाने पर लाई। मुकेश के बेटे अर्चित शुक्ला ने अज्ञात चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि बस चालक की तलाश की जा रही है। बाइक चालक हेलमेट नहीं लगाए था।

