बेरहमी से पिटाई और कार्डियक अरेस्ट से हुई मौत, आगरा के ट्रांसपोर्टर की हत्या में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई क्रूरता

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। आगरा के ट्रांसपोर्टर की बेरहमी से हत्या की गई थी। लाठी-डंडे से हुई पिटाई से वह दर्द कराह उठे। इसके साथ ही डर के कारण उन्हें कार्डियक अरेस्ट पड़ा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम में उनके दोनों पैर और एक हाथ टूटे मिले। उनके शरीर पर आठ से अधिक गंभीर चोटें पाई गईं। उत्तर पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपित साझीदार के भाई को गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया। बाकी की तलाश में दबिश दी जा रही है।

दोनों पैर और एक हाथ टूट गया था, शरीर पर आठ से अधिक गंभीर चोटें आगरा में ट्रांसयमुना कॉलोनी, महावीर नगर कॉलोनी निवासी 50 वर्षीय ट्रांसपोर्टर बाल मुकुंद दुबे को रविवार सुबह छह बजे कैंटर समेत ककरऊ कोठी के पास से अगवा कर लिया गया था। वहां पिटाई करने के बाद आरोपित उन्हें छदामी लाल जैन मंदिर के पास स्थित मां भवानी ट्रांसपोर्ट के कार्यालय लेकर आए। यहां बेरहमी से पिटाई करने के बाद उन्हें मरणासन्न हालत में नारखी क्षेत्र के गांव शाहपुर में सड़क किनारे फेंक गए। कैंटर को भी कुछ दूरी पर खड़ा करके भाग गए।

एक आरोपित को पुलिस ने भेजा जेल, तीन की तलाश में जुटीं टीमें हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस ने घटना के प्रत्यक्षदर्शी ट्रांसपोर्टर शिवशंकर को लेकर रविवार रात को घटनास्थल आल इंडिया ट्रांसपोर्ट ककरऊ कोठी पहुंची। विस्तार से पूछताछ के बाद क्राइम सीन तैयार कर छानबीन की। इस मामले में ट्रांसपोर्टर की पत्नी रूबी देवी ने उनके साझीदार ठा. गजेंद्र सिंह, उसके भाई धर्मेंद्र उर्फ पिंटू, बेटे नितिन और अंकुश के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

इंस्पेक्टर अंजीश कुमार ने बताया कि पिंटू को घटना के कुछ देर बाद ही हिरासत में ले लिया गया था। सोमवार को उसे जेल भेज दिया। अन्य तीनों की तलाश में टीमें लगी हुई हैं। नितिन की ससुराल आगरा के एत्मादपुर में हैं। वहां भी दबिश दी गई, लेकिन वे नहीं मिले।