    फिरोजाबाद में शिक्षक को दिया लालच, शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठग लिए 71.88 लाख

    By Rajneesh Kumar Mishra Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 02:01 PM (IST)

    फिरोजाबाद के सिरसागंज में एक सरकारी शिक्षक को शेयर मार्केट में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 71.88 लाख रुपये की ठगी हुई। शिक्षक आलोक सिंह को साइबर अपराधियों ने फ़ोन पर लालच दिया और एक एप्लिकेशन डाउनलोड कराई। शिक्षक ने अपनी जमा पूंजी और लोन लेकर कुल 71.88 लाख रुपये निवेश किए, जिससे उन्हें 9 करोड़ का लाभ दिख रहा था। पैसे निकालने की कोशिश करने पर असफल रहे और फिर साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, फिरेाजाबाद। सिरसागंज के सरकारी शिक्षक से शेयर मार्केट में मोबाइल एप के माध्यम से आनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 71.88 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। शिक्षक ने अपनी जमा पूंजी के साथ ही 28 लाख रुपये लोन की लेकर भी इस काम में लगा दी।

    ये रकम कुछ ही दिन में नौ करोड़ हो गई, लेकिन जब शिक्षक ने निकालने के प्रयास तो एक रुपया भी नहीं निकला। इसके बाद साइबर क्राइम थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

    गली नंबर तीन, अध्यापक नगर सिरसागंज निवासी आलोक सिंह प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं। अक्टूबर में साइबर अपराधियों ने उन्हें फोन पर आनलाइन ट्रेडिंग से तेजी से रकम बढ़ने का लालच दिया। इसके बाद एन (प्लस) एचएनडब्ल्यू मोबाइल नाम की एप्लिकेशन डाउनलोड कराई।

    इसके बाद सेबी का पंजीकरण नंबर दिया। जिसके आधार एप्लीकेशन के बारे में आनलाइन जारी की तो सही लगी। इसके आधार पर उन्होंने ट्रेडिंग शुरू की। साइबर अपराधियों ने आइपीओ आवंटन का झांसा दिया और हाई इन्वेस्टर्स की श्रेणी में आने का लालच दिया। इसके लिए शिक्षक ने पहले 25 लाख रुपये निवेश किए। इसके बाद 28 लाख रुपये का पर्सनल लोन लिया।

    कुछ दोस्तों को भी अपने साथ जोड़ लिया। इसके बाद सात से 31 अक्टूबर के बीच 13 किस्तों में कुल 71.88 लाख रुपये जमा करा दिए। इसके बाद लाभ की रकम 9.12 करोड़ हो गई। जब उसने रकम निकालने का प्रयास किया, तो सफल नहीं हुए।

    उनसे 20 प्रतिशत लाभांश के रूप में 1.49 करोड़ रुपये मांगे तो उन्हें शक हुआ। इसके बाद साइबर क्राइम थाने में शिकायत की। इंस्पेक्टर राजेश सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।