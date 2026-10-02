त्योहार से पहले फिरोजाबाद के कांच-चूड़ी उद्योग को गेल गैस का झटका, नेचुरल गैस 40% महंगी

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। त्योहार से पहले गेल गैस लि. ने ताज संरक्षित क्षेत्र (टीटीजेड) में संचालित कांच व चूड़ी उद्योग को बड़ा झटका दिया है। गुरुवार को देर शाम उद्यमियों को 15 दिन की खपत के आधार पर 51.35 रुपये प्रति घनमीटर के हिसाब से नए बिल भेजे गए। गैस की दरों में 5.66 रुपये की अप्रत्याशित वृद्धि होने से उद्यमियों में खलबली मच गई है।

तीन माह में नेचुरल गैस 40 प्रतिशत तक महंगे हो चुकी है, उत्पादन भी महंगा होने से इकाइयों का संचालन करना मुश्किल हो रहा है। गेल गैस लि. ने 51.365 प्रति घनमीटर के हिसाब से भेजे बिल राजा का ताल से लेकर मक्खनपुर तक नेचुरल गैस से 200 कांच व चूड़ी इकाइयां संचालित हैं। इनमें प्रतिदिन 15 लाख घनमीटर नेचुरल गैस खर्च होती है। गेल गैस लि. द्वारा 15 दिन की खपत के आधार पर उद्यमियों को बिल उपलब्ध कराए जाते हैं। मार्च में अमेरिका, इजराइल के बीच युद्ध शुरू होने के साथ गैस के कोटा में कटौती किए जाने से कई कारखानों में चूड़ी उत्पादन ठप हो गया। कांच इकाइयों में भी 40 प्रतिशत तक उत्पादन घट गया था। गैस कोटा बहाल होने के बाद गेल गैस लि. द्वारा नेचुरल गैस की दरों में निरंतर वृद्धि की जा रही है।