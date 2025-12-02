दीवारों पर गंदगी, ड्यूटी से गायब मिले दो कर्मचारी... नगर आयुक्त गुंजन द्विवेदी का पारा हुआ हाई

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। नगर आयुक्त ने सोमवार सुबह 10 बजे सभी कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालयों में कई अव्यवस्थाएं मिलीं। निर्माण विभाग में प्रवेश द्वार के बाहर दीवारों में गंदगी मिलने पर नाराजगी जताईं। उन्होंने दीवारों की सफाई कराने के निर्देश दिए। चेतावनी दी कि दोबारा गंदगी मिलने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

सुबह कार्यालय के निरीक्षण के दौरान मिली अव्यवस्थाएं नगर आयुक्त गुंजन द्विवेदी ने मुख्य कार्यालय एवं कार्यालय अधीक्षक का उपस्थिति रजिस्टर चेक किया, जिसमें दो कर्मचारी ड्यूटी से गायब पाए गए। सहायक नगर आयुक्त को संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। लिपिक कृष्णा यादव द्वारा पीएम आवास का रिकार्ड रखने के नाम पर दो-दो कक्ष घेरने पर चेतावनी दी। उन्होंने एक कक्ष को खाली करने को कहा। सहायक नगर आयुक्त कक्ष खाली मिला, पूछने पर बताया कि इसमें पूर्व सहायक नगर आयुक्त रामनयन बैठते थे, उनके जाने के बाद इस कक्ष में कंप्यूटर ऑपरेटर कार्य करते हैं।