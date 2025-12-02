दीवारों पर गंदगी, ड्यूटी से गायब मिले दो कर्मचारी... नगर आयुक्त गुंजन द्विवेदी का पारा हुआ हाई
फिरोजाबाद में नगर आयुक्त गुंजन द्विवेदी ने कार्यालयों का निरीक्षण किया। निर्माण विभाग के बाहर गंदगी मिलने पर नाराजगी जताई और सफाई के निर्देश दिए। दो कर्मचारी ड्यूटी से गायब मिले, जिनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए। लिपिक को पीएम आवास का रिकॉर्ड रखने के लिए दो कमरे घेरने पर चेतावनी दी गई। अन्य कार्यालयों में भी कमियां मिलने पर नगर आयुक्त ने नाराजगी व्यक्त की और सुधार के निर्देश दिए।
जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। नगर आयुक्त ने सोमवार सुबह 10 बजे सभी कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालयों में कई अव्यवस्थाएं मिलीं। निर्माण विभाग में प्रवेश द्वार के बाहर दीवारों में गंदगी मिलने पर नाराजगी जताईं। उन्होंने दीवारों की सफाई कराने के निर्देश दिए। चेतावनी दी कि दोबारा गंदगी मिलने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
सुबह कार्यालय के निरीक्षण के दौरान मिली अव्यवस्थाएं
नगर आयुक्त गुंजन द्विवेदी ने मुख्य कार्यालय एवं कार्यालय अधीक्षक का उपस्थिति रजिस्टर चेक किया, जिसमें दो कर्मचारी ड्यूटी से गायब पाए गए। सहायक नगर आयुक्त को संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। लिपिक कृष्णा यादव द्वारा पीएम आवास का रिकार्ड रखने के नाम पर दो-दो कक्ष घेरने पर चेतावनी दी। उन्होंने एक कक्ष को खाली करने को कहा। सहायक नगर आयुक्त कक्ष खाली मिला, पूछने पर बताया कि इसमें पूर्व सहायक नगर आयुक्त रामनयन बैठते थे, उनके जाने के बाद इस कक्ष में कंप्यूटर ऑपरेटर कार्य करते हैं।
नगर आयुक्त ने सहायक नगर आयुक्त आरपी सिंह को कार्यालय में बैठकर कार्य करने के निर्देश दिए। पार्षद कक्ष में निरीक्षण के दौरान आरओ सिस्टम खराब मिला, जिसे तत्काल ठीक कराने को कहा।
दो कर्मचारी मिले ड्यूटी से गायब, कार्रवाई के निर्देश
नगर आयुक्त ने निर्माण विभाग में अधिकारी, कर्मचारियों की उपस्थिति और रिकॉर्ड का रखरखाव देखा। कक्ष के बाद दीवारों की सफाई कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कर विभाग और जन्म-मृत्यु कार्यालय में गंदगी और पत्रावलियों का रखरखाव सही न मिलने पर नाराजगी जताई। नगर आयुक्त चेतावनी दी कि भविष्य में निरीक्षण के दौरान दोबारा कमियां मिलने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर सहायक नगर आयुक्त निहाल चंद्र, सहायक नगर आयुक्त आरपी सिंह उपस्थित रहे।
