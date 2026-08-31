फिरोजाबाद भाजपा जिलाध्यक्ष पर अभद्र टिप्पणी करने वाला युवक गिरफ्तार, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

संवाद सूत्र, टूंडला (फिरोजाबाद)। इंटरनेट मीडिया पर भाजपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी करना एक युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने आरोपित को उसके घर से गिरफ्तार कर शांति भंग के मामले में उप जिलाधिकारी न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

लगातार टिप्पणी कर रहा था आरोपित शिवपुरी कालोनी निवासी भूपेश प्रताप सिंह पर आरोप है कि वह इंटरनेट मीडिया पर भाजपा जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह के खिलाफ लगातार आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणियां कर रहा था। पुलिस के अनुसार, इससे माहौल खराब होने की आशंका थी। रविवार दोपहर पुलिस ने आरोपित को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया।