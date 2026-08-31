फिरोजाबाद भाजपा जिलाध्यक्ष पर अभद्र टिप्पणी करने वाला युवक गिरफ्तार, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
फिरोजाबाद के टूंडला में भाजपा जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह पर इंटरनेट मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाले भूपेश प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया।
संवाद सूत्र, टूंडला (फिरोजाबाद)। इंटरनेट मीडिया पर भाजपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी करना एक युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने आरोपित को उसके घर से गिरफ्तार कर शांति भंग के मामले में उप जिलाधिकारी न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
लगातार टिप्पणी कर रहा था आरोपित
शिवपुरी कालोनी निवासी भूपेश प्रताप सिंह पर आरोप है कि वह इंटरनेट मीडिया पर भाजपा जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह के खिलाफ लगातार आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणियां कर रहा था। पुलिस के अनुसार, इससे माहौल खराब होने की आशंका थी। रविवार दोपहर पुलिस ने आरोपित को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया।
भाजपा जिलाध्यक्ष पर अभद्र टिप्पणी करने वाला गिरफ्तार, जेल भेजा
इंस्पेक्टर बैजनाथ सिंह ने बताया कि आरोपित इंटरनेट मीडिया पर लगातार जिलाध्यक्ष के विरुद्ध अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था। शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने शांति भंग के तहत चालान कर उसे उप जिलाधिकारी न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया।