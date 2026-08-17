गया था पेट का आपरेशन कराने...गंवा बैठा हाथ; लखनऊ में इलाज के दौरान भयंकर लापरवाही

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के प्रमुख डा. राममनोहर लोहिया हास्पिटल में इलाज में लापरवाही का मामला सामने आया है। नई बस्ती में रहने वाला युवक पेट के आपरेशन के लिए यहां भर्ती हुआ। डाक्टरों ने आपरेशन किया। इस बीच उसके हाथ में इंफेक्शन हो गया। हालत बिगड़ने पर दो बार डाक्टरों को उसका हाथ काटना पड़ा।

स्वजन ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषी डाक्टरों पर कार्रवाई की मांग करते हुए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से शिकायत की। परिवार के लिए आर्थिक मदद और युवक को सरकारी नौकरी दिलाने की भी गुहार लगाई है।

शहर की नई बस्ती निवासी 21 वर्षीय अंकित राठौर सब्जी की ठेल लगाकर परिवार का भरण पोषण करते थे। बहन लक्ष्मी ने बताया कि एक वर्ष पूर्व अंकित के पेट में दर्द होने पर स्वजन ने मेडिकल कालेज सैफई स्थित अस्पताल में उपचार कराया। यहां डाक्टर ने भोजन की नली में खाना फंसने की बात कहते हुए युवक को हायर सेंटर ले जाने की सलाह दी।

स्वजन ने अंकित को दो जून को लखनऊ के डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया। आठ जून को डाक्टरों ने युवक के पेट का आपरेशन किया। युवक ने बताया कि आपरेशन थियेटर से बाहर आने पर हाथ में दर्द की शिकायत हुई। डाक्टर ने इंजेक्शन और वीगो लगने की बात कहते हुए कुछ घंटे में हाथ सामान्य होने की बात कही।

इस बीच हाथ में सूजन आने पर डाक्टरों ने नस का आपरेशन किया और छुट्टी दे दी। काला पड़ने के साथ ही हाथ ने काम करना बंद कर दिया। इस पर स्वजन ने युवक को पुन: 24 जून को अस्पताल में भर्ती कराया। रात में डाक्टरों ने आपरेशन करके हाथ काट दिया।

इंफेक्शन कम नहीं होने पर 22 जुलाई को कोहनी के पास से दोबारा हाथ काटा। स्वजन अभी लखनऊ में मौजूद हैं और डाक्टरों पर कार्रवाई के लिए अधिकारियों व नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायती पत्र सौंपतीं परिवार की महिलाएं। परिवार ने ये लगाए आरोप परिवार ने डाक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर मामले की शिकायत की। इसके बाद उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक से मुलाकात कर शिकायत की। स्वजन ने आरोप लगाया है कि आपरेशन करते समय गलत इंजेक्शन लगाने से अंकित राठौर के हाथ में इंफेक्शन हुआ है।