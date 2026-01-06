Indian Railway News: कोहरे ने थामी ट्रेनों की रफ्तार, 17 घंटे देरी से पहुंची अमृत भारत एक्सप्रेस; एक रद

संस, जागरण. टूंडला (फिरोजाबाद)। कोहरे के चलते रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। मंगलवार को कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार को थाम दिया। अमृत भारत एक्सप्रेस 17 घंटे की देरी से टूंडला स्टेशन पहुंची। वहीं, सर्दी में यात्रा करने वाले यात्री परेशान नजर आए।

पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण रेल यात्रियों को शीतलहर का सामना करना पड़ रहा है। रेल प्रशासन ने मंगलवार को देरी से चल रही डाउन की नार्थ-ईस्ट एक्सप्रेस को रद कर दिया। ट्रेनों की लेट-लतीफी और कडाके की ठंड रेल यात्रियों की मुसीबत बढ़ा रही है।

कोहरे के चलते दिल्ली की ओर जाने वाली पूर्वा एक्सप्रेस नौ घंटे, अवध आठ घंटे, मरूधर तीन घंटे, मगध चार घंटे, अमृतभारत 17 घंटे, गोमती साढ़े तीन घंटे, नंदन-कानन दो घंटे, मुरी तीन घंटे, गरबा सुपरफास्ट दो घंटे, कालिंदी दो घंटे, ऊंचाहार साढ़े तीन घंटे, आम्रपाली ढाई घंटे, ब्रह्मपुत्र मेल दो घंटे लेट रही।