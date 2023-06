Agra-Lucknow Expressway पर भीषण हादसा: खड़ी गाड़ी में जा घुसी तेज रफ्तार कार, उड़ गए परखच्चे; 3 की मौत

Agra-Lucknow Expressway Road Accident आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा हुआ है। एक्सप्रेस वे के मटसेना क्षेत्र में शुक्रवार को तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां सियाज गाड़ी एक्सप्रेस वे के किनारे खड़ी टाटा सफारी में घुस गई। सियाज कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है।

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक हादसा, खड़ी कार में घुसी तेज रफ्तार सियाज; तीन की मौत

फिरोजाबाद, जागरण संवाददाता। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा हुआ है। एक्सप्रेस वे के मटसेना क्षेत्र में शुक्रवार को तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक्सप्रेस वे के किनारे खड़ी एक कार में पीछे से आ रही तेज रफ्तार सियाज ने टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। सियाज कार में सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं चार लोग इस हादसे में बुरी तरह से घायल हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। बता दें कि मौके पर पुलिस और एंबुलेंस पहुंच गई है। एक्सप्रेस वे के किनारे खड़ी थी कार मिली जानकारी के मुताबकि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे के किनारे कार खड़ी थी। टाटा सफारी एक्सप्रेस वे के किनारे खड़ी थी और वहीं सियाज कार पीछे से आ रही थी। सियाज ने टाटा सफारी में पीछे से टक्कर मारी। खबर अपडेट की जा रही है...

